Белорусские пловцы завоевали три медали на «Играх Дружбы» в Казани

На «Играх Дружбы» в Казани белорусские спортсмены вновь завоевали россыпь наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш квартет в составе Ильи Шимановича, Виктора Стаселовича, Григория Пекарского и Руслана Скоморошко на дистанции 4 по 50 метров завоевал золото турнира, значительно опередив своих оппонентов.