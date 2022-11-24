Белорусские пловцы завоевали три медали на «Играх Дружбы» в Казани

На «Играх Дружбы» в Казани белорусские спортсмены вновь завоевали россыпь наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На «Играх Дружбы» в Казани белорусские спортсмены вновь завоевали россыпь наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш квартет в составе Ильи Шимановича, Виктора Стаселовича, Григория Пекарского и Руслана Скоморошко на дистанции 4 по 50 метров завоевал золото турнира, значительно опередив своих оппонентов.
Медальную копилку наши пловцы пополнили и в личных дисциплинах. На дистанции 50 метров баттерфляем серебро у Григория Пекарского. В заплыве 100 метров брассом Алина Змушко выиграла бронзу.