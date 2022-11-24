Минское «Динамо» прервало серию поражений в КХЛ. «Зубры» выиграли у одноклубников из Москвы

«Зубры» одержали победу с итоговыми цифрами 4:3. В первом периоде счет открыл нападающий минчан Варфоломеев. Старт второй 20-минутки для наших парней не задался – соперники дважды забросили. Однако до ухода на перерыв хозяева смогли вернуть себе лидерство. Отличились Алистров и Горбунов. В начале третьего отрезка Пинчук упрочил преимущество в счете. Москвичи еще успели раз отметиться, но перевести игру в овертайм у них не получилось. Отметим, подопечные Вудкрофта смогли прервать свою 5-матчевую серию поражений. Дальше сыграем на выезде против того же московского «Динамо».