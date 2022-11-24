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Минское «Динамо» прервало серию поражений в КХЛ. «Зубры» выиграли у одноклубников из Москвы

24 ноября 2022 19:08
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Динамовское дэрби состоялось в Континентальной хоккейной лиге. Минское «Динамо» в последнем матче домашней серии принимало одноклубников из Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И весьма удачно!

Минское «Динамо» прервало серию поражений в КХЛ. «Зубры» выиграли у одноклубников из Москвы-1

«Зубры» одержали победу с итоговыми цифрами 4:3. В первом периоде счет открыл нападающий минчан Варфоломеев. Старт второй 20-минутки для наших парней не задался – соперники дважды забросили. Однако до ухода на перерыв хозяева смогли вернуть себе лидерство. Отличились Алистров и Горбунов. В начале третьего отрезка Пинчук упрочил преимущество в счете. Москвичи еще успели раз отметиться, но перевести игру в овертайм у них не получилось. Отметим, подопечные Вудкрофта смогли прервать свою 5-матчевую серию поражений. Дальше сыграем на выезде против того же московского «Динамо».

# Хоккей # Владимир Алистров # Павел Варфоломеев # Роман Горбунов # Виталий Пинчук # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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