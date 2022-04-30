2,5 часа и три сета для победы. Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде

Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала престижного турнира в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором круге белорусская теннисистка обыграла Тамару Зиданшек.
Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала престижного турнира в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором круге белорусская теннисистка обыграла Тамару Зиданшек.
Матч получился упорным. Для победы нашей спортсменке понадобилось почти 2,5 часа и три сета. На старте поединка белоруска выглядела неуверенно и позволила сопернице оставить первую партию за собой. Но по ходу встречи Азаренко удалось улучшить свою игру и оставшиеся два сета она выиграла с запасом. Итоговый счет 3:6, 6:1, 6:3 в пользу нашей теннисистки. В матче за выход в четвертьфинал ей будет противостоять победительница пары Петра Мартич – Аманда Анисимова.
В парном разряде Лидия Морозова и россиянка Натела Дзаламидзе выбыли в 1/16 финала в Мадриде, уступив французско-австралийскому тандему Корне-Томлянович – 4:6, 3:6.