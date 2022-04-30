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2,5 часа и три сета для победы. Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде

30 апреля 2022 16:15
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала престижного турнира в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором круге белорусская теннисистка обыграла Тамару Зиданшек.  

2,5 часа и три сета для победы. Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде-1

Матч получился упорным. Для победы нашей спортсменке понадобилось почти 2,5 часа и три сета. На старте поединка белоруска выглядела неуверенно и позволила сопернице оставить первую партию за собой. Но по ходу встречи Азаренко удалось улучшить свою игру и оставшиеся два сета она выиграла с запасом. Итоговый счет 3:6, 6:1, 6:3 в пользу нашей теннисистки. В матче за выход в четвертьфинал ей будет противостоять победительница пары Петра Мартич – Аманда Анисимова.  

2,5 часа и три сета для победы. Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мадриде-4

В парном разряде Лидия Морозова и россиянка Натела Дзаламидзе выбыли в 1/16 финала в Мадриде, уступив французско-австралийскому тандему Корне-Томлянович – 4:6, 3:6.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Тамара Зиданшек # Петра Мартич # Аманда Анисимова # Лидия Морозова # Натела Дзаламидзе # Ализе Корне # Айла Томлянович # Фотофакт

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