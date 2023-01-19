20 января в Раубичах состоится мужской спринт этапа Кубка Содружества по биатлону

В пятницу, 20 января, в Раубичах борьбу начнут мужчины. Выявлять сильнейших они будут в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь представят 10 биатлонистов. Под первым стартовым номером на дистанцию отправится Никита Лобастов. Лидер общего зачета Антон Смольский побежит под четвертым, Дмитрий Лазовский – под шестым номером. Завершится IV этап Кубка Содружества в воскресенье, 22 января.