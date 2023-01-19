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20 января в Раубичах состоится мужской спринт этапа Кубка Содружества по биатлону

19 января 2023 18:44
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В пятницу, 20 января, в Раубичах борьбу начнут мужчины. Выявлять сильнейших они будут в спринте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

20 января в Раубичах состоится мужской спринт этапа Кубка Содружества по биатлону-1

Беларусь представят 10 биатлонистов. Под первым стартовым номером на дистанцию отправится Никита Лобастов. Лидер общего зачета Антон Смольский побежит под четвертым, Дмитрий Лазовский – под шестым номером. Завершится IV этап Кубка Содружества в воскресенье, 22 января.

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# Биатлон # Никита Лобастов # Антон Смольский # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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