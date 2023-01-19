«Чтобы дети получали больше опыта». Минск-Арена принимает чемпионат и первенство столицы по велотреку

Новости Беларуси. На Минск-Арене проходит открытый чемпионат и первенство столицы по велоспорту на треке. В стартах принимает участие более 150 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За медали турнира борются атлеты из Минска, Бреста, Могилева, Гродно. На соревнованиях представлены практически все олимпийские дисциплины. Члены нацкоманды рассматривают эти старты как подготовку к Кубку Беларуси, который запланирован на февраль. Для юниоров и юношей это дополнительный тренировочный старт. Для юных велосипедистов это также возможность проявить себя и продемонстрировать свои навыки на большом треке.

Глеб Юдкин, главный судья соревнований:

Для детей из регионов это, скорее, в новинку, приезжать на данные соревнования. Потому что велотрек у нас в Минске находится только один. И очень сложно выбраться детям из регионов, чтоб участвовать в данных соревнованиях. Поэтому хочется как можно чаще проводить соревнования для детей, чтобы создавать конкуренцию в этих дисциплинах трековых, чтобы дети получали больше опыта именно в езде на треке.