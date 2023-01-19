«В детстве я просто била изо всех сил». Арина Соболенко рассказала, как исправила свою подачу

Белорусские теннисистки продолжают радовать болельщиков уверенными победами. Вслед за Викторией Азаренко, в третий круг Australian Open вышла Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/32 белоруска уверенно прошла американку Шелби Роджерс – 6:3, 6:1. Девушки провели на корте один час и 28 минут. Старт поединка остался за соперницей – она повела со счетом 3:1 по геймам. Однако Соболенко удалось переломить ход игры. А во втором сете и вовсе навесить скрытую «баранку». Хочется отметить заметное улучшение качества подачи нашей спортсменки. За весь матч, впервые за достаточно большой промежуток времени, Арина не допустила ни одной двойной ошибки.

Арина Соболенко, участница турнира:

Я много работала над подачей. Очень много. Вы даже не представляете, как много. Сейчас я очень рада, что все работает. В детстве я просто била изо всех сил и надеялась, что однажды буду попадать. С возрастом я начала много работать именно над подачей. Весь прошлый сезон мы пробовали разное: психология, техника, я даже дышать иначе пробовала. А в конце года мы нашли специалиста, и это помогло.

Следующей соперницей Соболенко станет Элизе Мертенс. С ней белоруска долгое время выступала в парном разряде. Также девушки имеют богатую историю противостояний в одиночном турнире. Счет личных встреч 6:2 в пользу нашей теннисистки. В последний раз бельгийка побеждала Арину в августе 2018 года. Напомним, в прошлом сезоне белоруска дошла до четвертого круга. Дальше на австралийском мэйджоре она пока не продвигалась.