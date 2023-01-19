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«В детстве я просто била изо всех сил». Арина Соболенко рассказала, как исправила свою подачу

19 января 2023 18:35
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Белорусские теннисистки продолжают радовать болельщиков уверенными победами. Вслед за Викторией Азаренко, в третий круг Australian Open вышла Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В детстве я просто била изо всех сил». Арина Соболенко рассказала, как исправила свою подачу-1

В матче 1/32 белоруска уверенно прошла американку Шелби Роджерс – 6:3, 6:1. Девушки провели на корте один час и 28 минут. Старт поединка остался за соперницей – она повела со счетом 3:1 по геймам. Однако Соболенко удалось переломить ход игры. А во втором сете и вовсе навесить скрытую «баранку». Хочется отметить заметное улучшение качества подачи нашей спортсменки. За весь матч, впервые за достаточно большой промежуток времени, Арина не допустила ни одной двойной ошибки.

«В детстве я просто била изо всех сил». Арина Соболенко рассказала, как исправила свою подачу-4

Арина Соболенко, участница турнира:
Я много работала над подачей. Очень много. Вы даже не представляете, как много. Сейчас я очень рада, что все работает. В детстве я просто била изо всех сил и надеялась, что однажды буду попадать. С возрастом я начала много работать именно над подачей. Весь прошлый сезон мы пробовали разное: психология, техника, я даже дышать иначе пробовала. А в конце года мы нашли специалиста, и это помогло.

«В детстве я просто била изо всех сил». Арина Соболенко рассказала, как исправила свою подачу-7

Следующей соперницей Соболенко станет Элизе Мертенс. С ней белоруска долгое время выступала в парном разряде. Также девушки имеют богатую историю противостояний в одиночном турнире. Счет личных встреч 6:2 в пользу нашей теннисистки. В последний раз бельгийка побеждала Арину в августе 2018 года. Напомним, в прошлом сезоне белоруска дошла до четвертого круга. Дальше на австралийском мэйджоре она пока не продвигалась.

«В детстве я просто била изо всех сил». Арина Соболенко рассказала, как исправила свою подачу-10

В парном разряде Александра Саснович в дуэте с Михаликовой обыграла белорусско-китайский тандем Лидия Морозова / Синьюнь Хань – 6:4, 1:6, 6:3. Отметим, Морозова на данный момент является первой ракеткой Беларуси в парном рейтинге. Она уже не в первый раз выходит в основу турнира Большого шлема, однако преодолеть стартовый барьер ей пока не удается.

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# Теннис # Арина Соболенко # Шелби Роджерс # Элизе Мертенс # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Лидия Морозова # Тереза Михаликова # Синьюнь Хань # Фотофакт

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