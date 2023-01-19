«Отобрала жёлтую майку лидера». Алимбекова-Смольская возглавила общий зачёт Кубка Содружества

Новости Беларуси. В Раубичах состоялась первая гонка четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В расписании дня значился лишь женский спринт. Хоть до пьедестала почета наши девушки не дотянулись, позитивные моменты все равно есть. Подробности в материале Артема Шукаловича.

Женская спринтерская гонка выдалась для белорусских спортсменок не самой удачной. Лидер нашей сборной Динара Алимбекова вышла на старт под 15-м номером. К слову, этот турнир первый, на котором землячка выступила под новой двойной фамилией. В протоколах она значилась как Алимбекова-Смольская. Шансы добраться до наград были, но подвела стрельба. Два промаха на первом огневом рубеже – непростительная ошибка, которая и поставила точку на медальных притязаниях белоруски. Она финишировала на четвертом месте и попала в «цветы».

Однако есть в сегодняшней гонке и позитив. Четвертого результата Динаре хватило, чтобы обойти соперниц в генеральной классификации турнира. 916 баллов в ее активе по итогам всех состоявшихся стартов. После спринта Алимбекова-Смольская обошла россиянок Наталью Гербулову и Тамару Дербушеву, у которых равное количество очков – по 910. Наша спортсменка понимает, что времени на отдых нет. Четвертое место – результат неплохой, но не тот, которого ждут фанаты и, что главное, она сама. Динара Алимбекова-Смольская заняла 4-е место в спринте на Кубке Содружества. Что говорит спортсменка?

Динара Алимбекова-Смольская, биатлонистка национальной сборной Беларуси:

Четвертое место – неплохой результат. Конечно же, мало поводов для радости, но у меня есть еще один бонус, что я отобрала желтую майку лидера. Конечно, это будет меня очень мотивировать.