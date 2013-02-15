20 февраля в Минске стартует Чемпионат мира по велоспорту на треке

Новости Беларуси. Считанные дни остались до открытия в Минске Чемпионата мира по велоспорту на треке. Старт будет дан 20 февраля и уже реализовано 80% билетов.

Свое участие в турнире подтвердили 34 страны. А команды из Австралии, Великобритании, Бельгии, Голландии уже прибыли в белорусскую столицу и тренируются на велодроме «Минск-Арены». Ожидается, что за все дни проведения соревнований их посетят около 25 тысяч человек.

В ближайшие дни в Беларусь прибудут руководители многих национальных федераций. Всего на первенстве ожидается более 2 тысяч иностранных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Иванов, директор по проведению Чемпионата мира, исполнительный директор ООО «Белорусская федерация велосипедного спорта»:

Начиная с 14 числа, гонщики преступили к официальным тренировкам, в соответствии с графиком. В целом, пока претензий от команд нет, поэтому, я думаю, пока все идет по плану. В плане наград, я ни раз говорил, у нас достаточно представительная сборная, мы получили 14 лицензий, 14 спортсменов могут принимать участие в 11 дисциплинах.

Антону всего 18, а он уже чемпион мира. В прошлом году взял новозеландское золото среди юниоров в гонке скрэтч на 10 км. На минских соревнованиях велосипедист из Гомеля снова будет представлять Беларусь. Но уже не как юниор.

Сегодня после пресс-конференции решил понаблюдать за тренировкой соперников. Они катаются на треке с утра. Спортивные схватки за призовые места предстоят жаркие.

Антон Музычкин, чемпион мира 2012 г. среди юниоров в скрэтче:

Эмоций много, так как это мой такой серьезный старт, ну, конечно, уже готовились уже на взрослых этапах Кубка мира. Хочу показать очень хороший результат, как для себя, так и для страны. Надеюсь, все получится, так как родные стены будут помогать.

Чемпионат пройдет на велодроме спорткомплекса «Минск-Арена». Площадка одна из самых вместительных не только в Беларуси. В 2009 здесь успешно прошли европейские соревнования.

Кстати, голосуя за Беларусь как место проведения мирового первенства, почти сотня стран дала высокую оценку успехам республики в развитии велоспорта и созданным условиям для проведения турниров.

В гонке за Чемпионат Беларусь обошла 180 держав. 8-кратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 Наталья Цилинская сегодня в роли посла Чемпионата мира.

Наталья Цилинская, посол Чемпионата мира по велоспорту:

Понимаете, это наш Чемпионат, домашний, поэтому он самый лучший. У меня такая эйфория, что я, может быть, сейчас вам и не скажу, чем мы выделимся, но вы сами, думаю, это заметите. Я сейчас летаю на крыльях, потому что приезжает команда, я понимаю, что Чемпионат мира уже начался. Мне все нравится. Мы просто лучшие. У нас будет лучший чемпионат мира, вот и все.

Николай Ладутько, председатель Мингориполкома, председатель ОО «Белорусская федерация велосипедного спорта»:

Такие крупные международные соревнования – это тот лейтмотив, та позиция, которую определил Президент страны, президент нашего Национального Комитета. И то, что сегодня целая серия международных соревнований, это правильный вектор развития. Он, где-то, сначала нужно, как в любое дело, вложить, потом получить. Если то, что вернется по кругу, то есть не буквально в Федерацию, а в наши гостиницы, в магазины, в систему общественного питания, то это не убыточное мероприятие. Даже если брать с точки зрения экономики.