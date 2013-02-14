Чемпионат Европы по боксу пройдет в Беларуси

Новости Беларуси. Контракт на проведение в Минске Чемпионата Европы по боксу подписан сегодня в городской Ратуше. С этой целью нашу страну посетит Президент Европейской конфедерации бокса.

Право принять Чемпионат Европы по боксу Беларусь завоевала в прошлом году в турецком Трабзоне, когда по итогам заседания Европейской конфедерации бокса наша заявка обошла по голосам Голландию -12:4. Сегодня в городской ратуше глава ЕКБ Франко Фалчинелли признался, что решающим фактором в пользу Минска стало наличие опыта в проведении спортивных турниров мирового масштаба и великолепные традиции бокса в стране еще со времен Союза. Все помнят, например, легендарного тренера Абрама Брина, воспитавшего несколько поколений боксеров. Самым звездным из них, похоже, стал Валерий Кондратенко, наставник чемпиона Олимпиады-1988 в Сеуле Вячеслава Яновского.

В настоящее время в стране тренируются не только 4 тысячи юношей-боксеров, но и 114 девушек.

Франко Фалчинелли, глава Европейской конфедерации бокса (UEBC):

В Беларуси есть большая традиция по развитию бокса, а значит, и гарантия того, что Чемпионат Европы будет проведен на самом высоком уровне. Важно, что у вас есть наличие нужной для этого инфраструктуры.

Местом проведения станет Дворец спорта. Участие в Чемпионате примут лучшие боксеры из всех стран Европы, среди которых немало бойцов, в разные годы становившихся чемпионами мира и поднимавшихся на олимпийский пьедестал. Беларусь здесь не исключение.

В национальной команде будет настоящий зубр от бокса: серебряный призер Олимпиады в Афинах-2004 Виктор Зуев. А также участники Олимпийских игр-2012 в Лондоне Сергей Корнеев, Вазген Сафарьянц, Михаил Долголевец. В Беларуси в своем весе они вне конкуренции.

Дмитрий Тихомолов, председатель Белорусской федерации бокса и член исполкома EUBC:

Мы обязаны показать как минимум настоящий бокс, им мы планируем завоевание медалей, и для этого у нас есть определенные шансы, как мы считаем, в 5 весовых категориях, и мы будем всячески стремиться к этому.

Первого марта Европейская конфедерация бокса разошлет всем участникам Чемпионата приглашения в Беларусь.

Европейское первенство пройдет в Минске с 30 мая по 9 июня. Участие в турнире примут лучшие боксеры Европы, среди которых немало олимпийских чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.