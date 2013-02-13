«Лучший биатлонист 20 века» Александр Тихонов: Мы отпускаем Домрачеву? Вы знаете, вы еще об этом неоднократно пожалеете!

С 6 по 17 февраля в чешском городе Нове-Место проходит чемпионат мира по биатлону. Разыгрываются 11 комплектов медалей: по 5 у мужчин и женщин в спринте, преследовании, масс-старте, индивидуальной гонке, эстафете и один комплект медалей в смешанной эстафете.

Прогноз на результаты чемпионата мира в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ дал 4-кратный чемпион Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира по биатлону, 15-кратный чемпион СССР, обладатель титулов «Мистер биатлон» и «Лучший биатлонист 20 века» Александр Тихонов.

Александр Тихонов, 4-кратный чемпион Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира по биатлону:

В каждой из моих побед есть, как я говорю, доля Раубич. Я всегда раньше всех приезжал в Раубичи и позже всех уезжал. Два или три сбора ежегодно я проводил в Раубичах. Поэтому для меня белорусская земля является родной.

Летом Белорусская федерация биатлона объявила о вашем назначении на пост советника председателя федерации. Что для вас значит это назначение?

Александр Тихонов:

Знаете, как бы сказать, я беру на себя очень большую ответственность. Мне в данный момент было сложно вклиниться в подготовку к чемпионату мира и вообще в жизнь федерации, потому что сезон шёл. Сейчас, по окончанию сезона, я думаю, что мы сделаем кое-какие выводы по сезону. Сейчас очень серьезно разрабатывается программа развития белорусского биатлона - юношеского, юниорского. 11 февраля приезжает ректор института имени Тихонова, где кафедра готовит тренеров по биатлону, уже с готовой программой по развитию детско-юношеского биатлона. Это будет очень и очень серьезный шаг. Ни одна страна ещё не имела такой программы - это первый такой качественный шаг.

Стартовал очередной чемпионат мира по биатлону и нашу страну будут представлять Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Евгений Абраменко и Сергей Новиков. Какие у вас прогнозы на этот чемпионат?

Александр Тихонов:

Вы знаете, все спортсмены высокого уровня суеверны. Поэтому давать прогнозы - дело неблагодарное. Я хотел бы им пожелать сегодня, а лично я им уже пожелал, все напутствия были, чтобы не было ни одного заболевания и, самое главное, чтобы не отвернулась удача. Я знаю, что такое биатлон. Бывает приходит сильный спортсмен - ветер шквальный, а подходит более слабый спортсмен - ветер затихает и он стреляет без промахов. Понимаете, и такое бывает. Вот чтобы этого не случилось. Мы им пожелаем просто показать все, на что они способны и чуть больше, чтобы порадовать любителей белорусского биатлона.

Давайте посмотрим на прогнозы с другой точки зрения. Какое настроение у наших спортсменов, насколько они готовы, в том числе психологически? Известно, что ту же Дарью Домрачеву донимают сейчас вопросами о её каких-то там бурных романах. Это, в принципе, личное дело каждого человека, но это все равно сказывается на эмоциональном состоянии человека.

Александр Тихонов:

В свое время, будучи президентом российского биатлона, как раз переход Дарьи из российской сборной в белорусскую я подписывал. Спокойно отпустил ее, потому что, будем говорить, у нее и родители здесь и все прочее. И потом, спортсменка выбрала для себя. Я считаю, что она сделала нормальный правильный выбор. Я тогда, правда, сказал, сделал прогноз. В зале сидели 54 тренера. Я спросил: Мы отпускаем Домрачеву? Они сказали: Да. А я тогда ответил: Вы знаете, вы еще об этом неоднократно пожалеете. Я думаю, что у Даши есть все возможности для того, чтобы завоевать медали любого достоинства. И, я скажу так, если она подошла подготовленная, восстановленная, с запасом энергии, я думаю, что она может бороться во всех дисциплинах. Тем более, что есть два дня отдыха.