Можно ли в Беларуси заниматься роупджампингом законно?

Новости Беларуси. Они прыгают с мостов, недостроенных зданий и даже с вышек сотовой связи. В Беларуси набирает обороты новый вид экстремального развлечения: «роупджампинг». Немало любителей прыгнуть с высоты появляется в Бресте.

Эти кадры «покорителей вышек сотовой связи» свободно разошлись по всемирной паутине. Авторы брестского интернет-портала признаются: долго не решались публиковать видео.

Сергей профессионально занимается роупджампингом 3 года. Самая высокая точка, с которой он прыгал, — 104 метра над землёй. Сегодня же — обычная тренировка. Высота моста 12 метров.

Прыгают роупджамперы с помощью альпинистского снаряжения: верёвки, крепёжные и страховочные системы. Всё тщательно закрепляют, ведь цена ошибки — жизнь человека.

Сергей Василевский:

Вопрос безопасности, конечно же, здесь важен. В первую очередь, это использование сертифицированного снаряжения. Где угодно прыгать не получится. Вообще, разрешение получить сложно. Нет в законодательных актах, нормативных документах такого понятия. Максимум, к чему это можно привязать, это к альпинизму «Отработка срыва».

Сергей занимается промышленным альпинизмом. Ранее он прошёл обучение на курсах МЧС и получил специальный сертификат. И свою жизнь без роупджампенга он не представляет. Примкнули к экстремальному виду спорта даже девушки.

Снежана Феклистова:

На самом деле, очень хотелось. Это неописуемые чувства адреналина в крови, особенно, когда ты перелазишь за борт мостика, когда прыгаешь спиной, под тобой просто пропасть.

И всё же, судя по кадрам в интернете, прыгать с вышек сотовой связи рискованные джамперы умудряются. Видимо, вопрос охраны объектов не совсем решён. Неужели беспрепятственно на вышку, заброшенный мост или недостроенную многоэтажку может забраться каждый?

Сергей Дученко, начальник пресс-службы УВД Брестского облисполкома:

Мы к этому относимся отрицательно. Потом что данные действия влекут за собой опасность самих граждан. Люди могут быть принести повреждения, и себе, в том числе, и другим. Организация подобных мероприятий должна быть с разрешением. А люди, которые проводят такие мероприятия без разрешения, попадают под статью Административного Кодекса «Мелкое хулиганство».

Ради невесомости на мгновение они готовы на риск. Как утверждают настоящие роупджамперы, прыгать можно не всем. Есть ряд медицинских противопоказаний. Главное, понимать, насколько прыжок не только приятен, но и безопасен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.