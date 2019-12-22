192 человека. Рассказываем про ребят, которые в 2020-м получат стипендии Президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. 192 человека. Именно столько людей в 2020 году станут лауреатами именных стипендий Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Они – будущее белорусского спорта. Их поддерживают, в них верят. Но кто они? И почему выбрали именно их? Корреспондент Ирина Петыш встретилась с некоторыми лауреатами. Но не на торжественной церемонии, а в привычной им соревновательной атмосфере.

Чтобы стать успешным атлетом, необходимо отдавать все силы своему виду спорта. А что делать, если их сразу пять? В свои 16 Иван Прытков – настоящий романтический герой: фехтует, ездит верхом, отлично плавает, быстро бегает, а чуть что и пострелять может.

Иван Прытков, серебряный призер юношеского чемпионата Европы:

Я попал в современное пятиборье. Я пришел просто заниматься плаванием. Ходил к одному тренеру, Ольге Игоревне, она меня отправила к следующему тренеру. А тренер уже увидел, что у меня есть перспективы, и так у меня пошла карьера пятиборья.

В силу возраста Иван лишь недавно начал выступать по программе пятиборья: около года назад приступил к верховой езде. Чтобы выигрывать, надо везде показывать высокий результат. Набор из пяти спортивных дисциплин не страшит, а наоборот вдохновляет.

Иван Прытков:

Сложность в каждом есть виде. И каждый вид должен по-своему быть чем-то сложен. В фехтовании надо думать, в беге надо бежать и стрелять. Сконцентрирован должен быть на стрельбе, а в беге ты должен бежать, стараться. В плавании тоже сложность: никто же не сможет проплыть сразу 200 метров. Я настолько люблю бегать, что могу удивлять.

Причем удивлять приятно. На юношеском чемпионате Европы в программе четырехборья Иван, стартовав 22-м, финишировал вторым и завоевал личное серебро. Также с турнира Прытков привез командное золото и серебро смешанной эстафеты. На юношеском чемпионате мира стал четвертым. Успехи молодого пятиборца отметили: 2020-й год Иван проведет в статусе стипендиата Президентского спортивного клуба.

Иван Прытков:

Это на самом деле очень сильная поддержка, это еще и мотивация, чтобы дальше показывать результат. Такую же мотивацию и поддержку получил еще 191 спортсмен. Все они пока на подступах к национальной сборной. С 2019 года система определения стипендиатов изменилась: стать ими могут те, кто пока не числится в главной команде страны.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Мы специально назначаем стипендии ребятам, которые делают первые шаги в своей профессиональной спортивной карьере на этапе национальных команд. Они являются членами переменного состава, и для того, чтобы закрепиться, как раз таки с этой категорией спортсменов мы начинаем работать и назначать им стипендию.

А вот возрастных ограничений у претендентов на стипендию нет. Если ты талантлив в семь лет, то почему бы и нет? Самой юной стипендиаткой 2020 года стала шахматистка Варвара Мацкевич. Ей 7 лет, а она уже выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам среди девочек до 8 лет.

Варвара Мацкевич, чемпионка мира по быстрым шахматам среди девочек до 8 лет:

Я очень рада, что я стипендиат Президентского спортивного клуба. Я буду много тренироваться и решать задачи. Хочу чемпионат мира выиграть.

Стипендией Президентского спортивного клуба на 2020 год были отмечены представители 31 вида спорта. 16-летний Евгений Пузанов – единственный из фигурного катания.

Евгений Пузанов, бронзовый призер XIV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля:

Это большая ответственность. Но я думаю, что для спортсмена, когда он занимается своим любимым делом и плюс за это получает какое-то денежное вознаграждение, – это лучше всего. Потому что самая лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби.

К вопросу о деньгах: средний размер выплачиваемой спортсмену стипендии в 2020 составит 6 623 рубля в год. Однако стипендия Президентского спортивного клуба – это не только деньги, это оценка достижений молодых атлетов и вера в их успешное спортивное будущее.

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:

Ваши первые достижения и потенциал не дают сомневаться в вашем будущем успехе. Продолжайте идти вперед и реализовывать свои таланты. Не забывайте: инвестиции в спорте – это не только финансовые средства, но и старания тренеров, помощь родных и, конечно же, поддержка болельщиков.