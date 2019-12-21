Бекша об игре «Шахтёра» и «Западного Буга»: «В этой паре мы являлись лидерами и мы это доказали»

21 декабря «Западный Буг» встречался с солигорским «Шахтером». Наибольшее сопротивление брестчане оказали в первой партии, где уступили – 18:25. В двух следующих «горняки» победили уверенно и с одинаковым счетом – 25:15, 25:15.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

В начале первой партии соперник хорошо подавал. Мы не совсем справлялись с приемом. Но затем наладили прием и дальше у нас стало получаться. Во всех компонентах мы были чуть-чуть лучше. В этой паре мы являлись лидерами и мы это доказали. Дал всем ребятам поиграть.

В финале, который состоится 22 декабря, подопечные Виктора Бекши сыграют с победителем встречи между минским «Строителем» и гомельской «Энергией».