Главный тренер «Минчанки-2» о проигрыше «Жемчужине Полесья»: «Не хватило силёнок немножко»

Новости Беларуси. «Жемчужина Полесья» – полуфиналист Кубка Беларуси. 21 декабря мозырская команда одолела «Минчанку-2» и заработала путевку в титульную часть «Финала четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Если в первом матче волейболисткам понадобилось 5 партий, чтобы определить лучшего, то сегодня подопечные Михаила Коваленко всего за три сета обыграли столичную команду.

Михаил Коваленко, главный тренер ВК «Жемчужина Полесья»:

Если в гостях было слишком легко, то дома было слишком трудно. Где-то недонастроились дома, много брака было. Сделали выводы, приехали сюда. Думали, что все-таки молодежь в домашних стенах будет агрессивнее, нахальнее, но не все у них получилось. Думаю, сказывается усталость за две недели, у них было много игр. Мы свою задачу выполнили, в принципе чем и довольны.