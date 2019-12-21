Главный тренер «Минчанки-2» о проигрыше «Жемчужине Полесья»: «Не хватило силёнок немножко»
Новости Беларуси. «Жемчужина Полесья» – полуфиналист Кубка Беларуси. 21 декабря мозырская команда одолела «Минчанку-2» и заработала путевку в титульную часть «Финала четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Если в первом матче волейболисткам понадобилось 5 партий, чтобы определить лучшего, то сегодня подопечные Михаила Коваленко всего за три сета обыграли столичную команду.
Михаил Коваленко, главный тренер ВК «Жемчужина Полесья»:
Если в гостях было слишком легко, то дома было слишком трудно. Где-то недонастроились дома, много брака было. Сделали выводы, приехали сюда. Думали, что все-таки молодежь в домашних стенах будет агрессивнее, нахальнее, но не все у них получилось. Думаю, сказывается усталость за две недели, у них было много игр. Мы свою задачу выполнили, в принципе чем и довольны.
Борис Коляда, главный тренер ВК «Минчанка-2»:
Конкретно не хватило силенок немножко, потому что был длинный тур у нас российский – мы там сыграли 6 игр. Если в первой игре с «Жемчужиной Полесья» борьбу еще достойную показали, то сейчас не смогли этого сделать. В силу того, что переболела у нас вся команда. В общем, не хватило сил, поэтому допускали много ошибок.
Финальная часть женских соревнований состоится в Могилеве 27-29 декабря.