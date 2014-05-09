1:6. Беларусь-США 9 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Беларусь-США» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Возвращаемся на #Минскарена после матча Россия-Швейцария. Тут сейчас пройдёт небольшая церемония открытия, а после на лёд выйдут команды Беларуси и США.

Пока организаторы на #Минскарена готовятся к церемонии открытия, вспомним о том, как играли белорусы и американцы раньше. До сегодняшней встречи белорусы и американцы встречались дважды, и оба раза США праздновали победу: на ЧМ-2007 и 2012. Но мы, конечно, будем надеяться, что сегодня на #Минскарена всё будет совсем по-другому.

В отличие от белорусов и американцев, словаки и чехи встречались значительно чаще. Тут всё поровну: 4-4

Началась церемония открытия: лазерное шоу, зубр Волат на льду. Get Lucky! говорят нам организаторы на #Минскарена. 78-ой Чемпионат мира по хоккею в Минске торжественно открыт!

Тем временем команды уже на льду. Смотрим и болеем!

Мезин сегодня будет защищать ворота белорусов.

И атака белорусов в матче против американцев!

В большинстве белорусы.

Опасная атака американцев, но устояли белорусы, 0-0 на табло.

0-1 в матче Беларуси и США. Нельсон забил 1-ю шайбу в матче.

Много опасных моментов создают американцы у ворот белорусов. Но, будем надеяться, наши хоккеисты ещё смогут отыграться.

И вновь атакуют американцы. но спасает ворота Мезин.

Прорывается Степанов к воротам американцев, но забитой шайбой такой проход не завершился.

Ещё одной атакой американцев завершился стартовый период в матче. Отправляются на перерыв хоккеисты.

И немного статистики 1-го периода на #Минскарена: по 2 минуты штрафа заработали команды, 0-1 на табло, впереди США.

Начали 2-ю 20-тиминутку белорусы против американцев. Выполнили бросок в сторону ворот американцев. правда, завершить опасный момент забитой шайбой им не удалось.

Ещё один опасный момент у ворот американцев. Торопятся белорусы изменить счёт.

Опасная атака белорусов , шайба встретилась с вратарём американцев.

Заметно прибавили белорусы во 2-ом периоде. Правда, пока счёт тот же.

Куда менее результативно проходят поединки на #Минскарена и #Чижовкаарена. У всех в памяти шайбы россиян и борьба французов.

Не удаётся атака у американцев, слетает шайба. А белорусы контратакуют.

Американцы забили 2-ю шайбу в ворота белорусов! У американцев отличился Троуба.

И США забивают ещё одну шайбу в наши ворота! 0-3 на табло в #Минскарена. Джонни Годро стал автором 3-го гола американцев.

Ещё 1 шайба в воротах белорусов. 0-4, болельщики в шоке! По 2 минуты между забитыми шайбами американцев. Совсем расстроилась игра белорусов. Макдональд стал автором последней шайбы.

В большинстве играют белорусы, попробуют реализовать это преимущество хоккеисты и реализовывают! 1-4, Степанов забивает 1-ую шайбу!

На позитивной ноте отправляются на перерыв белорусы. 1-4, будут пытаться отыгрываться.

Не в пример началу периода, жарко стало на льду #Минскарена. Осталось перевести количество шайб в качество для белорусов!

Возвращаются на лёд команды. Будут отыгрываться белорусы и чехи. Правда, отставание последних меньше.

По очереди атакуют белорусы и американцы, пока безрезультатно.

Отлично играют защитники американцев, даже не дают подобраться к воротам белорусам!

Хоккеисты играют, зубр танцует на трибунах. Общее ощущение праздника на #Минскарена не смотря ни на что.

Удаление получает Денисов, в большинстве американцы. Как бы не схлопотать ещё одну шайбу!

В равных составах играют соперники на #Минскарена.

Декайзер уходит на 2-хминутный штраф. В большинстве белорусы!

Драка у ворот американцев, сейчас будут удаления.

Атакуют белорусы, но до ворот противников шайба не долетает.

Опасный момент у ворот белорусов переходит в драку. Жарко на #Минскарена!

По 2 минуты штрафа получают Денисов и Нельсон.

Поехал свой штраф отсиживать Костицин. 2 минуты вне игры хоккеист.

Ещё одну шайбу в ворота белорусов забили американцы. 5-1 делает Троуба. У него, кстати, дубль на #Минскарена.

И 6-1 повели американцы в матче. Абсолютно безоружны белорусы на #Минскарена.

Гардинер стал автором 6-ой шайбы американцев. А белорусы опять в меньшинстве.

У белорусов всё было куда агрессивнее: 14 минут накопили они штрафа против 6-ти у США. по минуте на каждую шайбу получилось!

И звучит финальная сирена на #Минскарена. Конечно, белорусы в сегодня фаворитами не были, но счёта 1-6 никто не ожидал.