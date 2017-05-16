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Сборная Беларуси по хоккею 16 мая завершит выступление на чемпионате мира поединком с Норвегией

16 мая 2017 06:08
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проведет 16 мая заключительный матч на чемпионате мира во Франции. В своем седьмом поединке группы «B» команда под руководством Дэйва Льюиса скрестит клюшки с соперниками из Норвегии.

Особого турнирного значения игра не имеет. Скандинавы в плей-офф не попадут. А наша сборная сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, но при этом не поднимется выше седьмого места в таблице группы. В общем, это будет матч, в котором сборные смогут напоследок громко хлопнуть дверью. Будем верить, это удастся белорусам. Начало сегодняшней встречи в 13.15, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Чемпионат мира по хоккею

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