Сборная Беларуси по хоккею 16 мая завершит выступление на чемпионате мира поединком с Норвегией

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею проведет 16 мая заключительный матч на чемпионате мира во Франции. В своем седьмом поединке группы «B» команда под руководством Дэйва Льюиса скрестит клюшки с соперниками из Норвегии.

Особого турнирного значения игра не имеет. Скандинавы в плей-офф не попадут. А наша сборная сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, но при этом не поднимется выше седьмого места в таблице группы. В общем, это будет матч, в котором сборные смогут напоследок громко хлопнуть дверью. Будем верить, это удастся белорусам. Начало сегодняшней встречи в 13.15, сообщили в программе «СТВ-Спорт».