11 июня стартует ЧМ по футболу – смотрите прямую трансляцию в 22:00 на «Спорт ТВ»

Сегодня, 11 июня, стартует долгожданный чемпионат мира по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матчи лучших сборных планеты в режиме реального времени покажет телеканал «Спорт ТВ». В 22 часа не пропустите дебютную дуэль. В ней силами померятся команды Мексики и ЮАР. Для хозяев поля нынешний мундиаль станет третьим в истории. Также среди принимающих стран США и Канада. Всего будут сыграны 104 встречи. Для того, чтобы выйти в плей-офф, нужно занять в квартете место не ниже второго.