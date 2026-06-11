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11 июня стартует ЧМ по футболу – смотрите прямую трансляцию в 22:00 на «Спорт ТВ»

11 июня 2026 12:32
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Сегодня, 11 июня, стартует долгожданный чемпионат мира по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матчи лучших сборных планеты в режиме реального времени покажет телеканал «Спорт ТВ». В 22 часа не пропустите дебютную дуэль. В ней силами померятся команды Мексики и ЮАР. Для хозяев поля нынешний мундиаль станет третьим в истории. Также среди принимающих стран США и Канада. Всего будут сыграны 104 встречи. Для того, чтобы выйти в плей-офф, нужно занять в квартете место не ниже второго.

Телеканал «Спорт ТВ» покажет ЧМ по футболу. Расписание матчей

# Футбол # Чемпионат мира по футболу

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