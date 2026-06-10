Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в домашнем спарринге

Подопечные Виктора Гончаренко не смогли удержать победный счет и в итоге подписали мировую. Самые яркие и зрелищные события произошли во втором тайме. Сначала на 56-й минуте Владислав Малькевич открыл счет, а затем на 67-й Карэн Варданян увеличил преимущество белорусов. Но гости не смирились с участью проигравших и во второй половине тайма сумели дважды поразить ворота нашей сборной. В итоге зафиксирована ничья – 2:2.

Сборная Беларуси по футболу во втором домашнем спарринге сыграла вничью с командой Буркина-Фасо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу: Мы увидели много таких сложных достаточно ситуаций, с Сирией, может быть, достаточно легко было. Сегодня было очень тяжело, но пищи для размышлений достаточно много, это то, что нам нужно. Если нам не хватает ног, то на этом уровне очень сложно на что-то рассчитывать. И не могу сказать, что физически, потому что физически это скорее клубная работа, в нашем случае какие-то настройки все время менять. Тут скорее уровень рвения, характера должен быть.

Владислав Малькевич, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

Команда хорошо играет с мячом, мощная, быстрая. Моментами тяжело было играть один в один, постоянно нужна была какая-то подстраховка. Что касается тактических, как многие африканские команды, где-то есть у них провалы, чем можно было пользоваться.

Осенью национальная команда Беларуси выступит в Лиге наций. Нашими соперниками по группе станут сборные Финляндии, Сан-Марино и Албании. Стартовый поединок дружина Виктора Гончаренко проведет 26 сентября на выезде с командой Албании.