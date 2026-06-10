Хоккеисты минского «Динамо» примут участие в Кубке мэра Москвы. Турнир пройдет в августе во Дворце спорта «Мегаспорт», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трофей разыграют восемь команд, которые будут разделены на две группы. В квартет А вошли минское «Динамо», московские ЦСКА и «Спартак», казанский «Ак Барс». В группе Б – московское «Динамо», «Торпедо» из Нижнего Новгорода, «Шанхайские драконы» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Турнир стартует 27 августа, финал состоится 30 числа. Напомним, в 2026 году регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.