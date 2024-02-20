Кубок Развития. Сборная Беларуси U-16 разгромила футболистов из Казахстана

Новости Беларуси. Юбилейный 20-й турнир по футболу «Кубок Развития» вновь принимает белорусская столица. К нам приехали представители шести стран. За награды борются 8 команд, дружины до 16 и до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вторник, 20 февраля, состоялись четыре поединка. В противостоянии старших белорусская дружина разошлась миром с командой Узбекистана – 1:1.

Две белорусские сборные накануне уже открыли счет победам. Подопечные Сергея Шульжика, это команда до 16 лет, во второй игре разгромила футболистов из Казахстана со счетом 4:0. За пять минут до завершения первого тайма Ренат Галиахмедов смог точным ударом поразить ворота соперника. Во второй половине матча наши парни играли в открытый футбол и смогли забить еще трижды, причем последние два гола оформили под занавес поединка. Отличились Чергейко, Полуянов и Молчан. Лучшим игроком матча признан наш голкипер Александр Александрович.

Сергей Шульжик, главный тренер сборной Беларуси по футболу (U-16): Обыграть себя мы можем только сами, поэтому поначалу присутствовала нервозность, но в целом отметил бы нашу команду, как здорово все-таки сыграл наш вратарь. Счет не отображает происходящее на поле.

Буржан Сагындык, главный тренер сборной Казахстана (U-16):

Я считаю, что две команды хорошую игру показали. Я думаю, болельщикам было интересно смотреть, хороший был темп, хорошие были моменты, решения. Этим, наверное, футбол и интересен, что, независимо от счета, мы сегодня хороший футбол показали.

Сейчас на турнире проходят матчи группового этапа, потом состоятся стыковые поединки, по итогам которых определятся победители и призеры турнира.