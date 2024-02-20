Женский чемпионат Беларуси по индорхоккею вошёл в финальную стадию

Новости Беларуси. Первый финальный поединок женского чемпионата Беларуси по индорхоккею завершился только в серии буллитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На чемпионский титул претендует гродненский «Ритм» и барановичский «Текстильщик». За «Ритм» играет довольно много игроков из национальной команды, их оппоненты представляют ближайший резерв. Несмотря на разницу в классе, поединок оказался острым и провокационным. Основное время завершилось с ничейным результатом 2:2. В серии буллитов точнее были игроки гродненского «Ритма». Первая победа со счетом 4:3 в активе подопечных Ольги Шинтарь.

Ольга Шинтарь, главный тренер ХК «Ритм»: Очень интересный чемпионат, не то что поединок, а соперники настолько по силам все равны, что даже невозможно предугадать, кто может выиграть. Когда есть конкуренция, вдвойне настраиваешься сильнее на соперника, чтобы выйти и показать достойную игру.

Юлия Михейчик, главный тренер ХК «Текстильщик»:

У нас не было даже мысли, что соперник сильнее. Мы выходили побеждать. Это и показала игра. Немножко не хватило, молодой очень вратарь, но очень перспективный. Поэтому чуть-чуть не хватило, но разберем ошибки и завтра мы выходим только за победой.

За бронзу чемпионата ведут борьбу команды «Минск» и «Виктория», пока одна из двух победа в активе минчанок. В среду в золотой и бронзовой сериях состоятся вторые поединки.