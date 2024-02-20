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Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин взял бронзу на чемпионате Европы

20 февраля 2024 21:15
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Белорусские тяжелоатлеты завершили участие на чемпионате Европы в Софии на медальной ноте. Последним из наших соотечественников на помост в весовой категории свыше 109 килограммов вышел Эдуард Зезюлин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин взял бронзу на чемпионате Европы-1

В первом упражнении, рывке, он поднял 195 килограммов и завоевал малое серебро. В толчке Зезюлин также показал высокий результат. Ему покорился 241 килограмм – это третья позиция и малая бронза. Общая сумма – 436 килограммов. По сумме двоеборья белорусский тяжелоатлет стал обладателем бронзовой награды. Вне конкуренции в этой весовой категории был армянин Вараздат Лалаян.

# Тяжелая атлетика # Эдуард Зезюлин

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