Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин взял бронзу на чемпионате Европы

Белорусские тяжелоатлеты завершили участие на чемпионате Европы в Софии на медальной ноте. Последним из наших соотечественников на помост в весовой категории свыше 109 килограммов вышел Эдуард Зезюлин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом упражнении, рывке, он поднял 195 килограммов и завоевал малое серебро. В толчке Зезюлин также показал высокий результат. Ему покорился 241 килограмм – это третья позиция и малая бронза. Общая сумма – 436 килограммов. По сумме двоеборья белорусский тяжелоатлет стал обладателем бронзовой награды. Вне конкуренции в этой весовой категории был армянин Вараздат Лалаян.