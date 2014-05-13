Знаковое блюдо белорусской кухни «Капытки»: наши предки знали, что такое «снеки» и чипсы

Новости Беларуси. Это знаковое блюдо белорусской кухни характеризует белорусов как людей экономичных, очень трудолюбивых, с богатой фантазией и богатой любовью к картофелю. А блюдо это - «Капытки».

Вы думали, что снеки, фаст-фуд и чипсы придумали только сейчас? Вы глубоко заблуждаетесь. Такое блюдо было у наших предков, они тоже любили чем-то похрустеть.

Нам понадобится картошка, лук, немножко муки и богатая фантазия нашего белорусского народа. Мы начинаем с того, что берем терку, берем картошку и натираем картошку на мелкой терке. У наших польских соседей есть блюдо с аналогичным названием «Капытки», но у поляков это блюдо из муки, и только у белорусов с их безграничной любовью к картошке придумали делать «Капытки» только из картофеля.

На 6 картофелин возьмем одну луковицу для того, чтобы придать вкус нашему будущему блюду и для того, чтобы наш картофель не потемнел. Лук также трем на мелкой терке. Теперь мы должны отжать сок.

Наш картофель отжат, его надо хорошо посолить и добавить немножко муки. Полученную картофельную массу мы выкладываем на подсыпанную мукой дощечку, разравниваем. Нужно ее выложить толщиной не более сантиметра.

Приступаем к разрезанию картофельного теста.

Масса получилась очень такая неудобная, но вы все равно аккуратно выкладывайте такие вот квадратики – капытки. Почему нам очень было важно не добавлять много муки? Для того, чтобы сохранить вкус картофеля. Наши капытки отправятся в духовку, они подрумянятся и будут такого насыщенного картофельного вкуса.

Пока наши капытки запекаются, мы обжарим лук до золотистого цвета. Капытки готовы. По вкусу они напоминают чипсы. Мы должны их еще отварить в подсоленной воде мин 10-15. Ну что такое по сути наши капытки? Это клецки, и они у гас уже готовы, мы можем их доставать.

Ну, вот, капытки готовы. Вы можете их подавать как самостоятельное блюдо либо, как гарнир, рассказала программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ Елена Микульчик, эксперт белорусской кухни.