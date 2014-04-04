Должен ли кулинарный блогер быть профессиональным поваром?

Новости Беларуси. Пирожные с хрустящей корочкой из нежного заварного теста, морковный кекс с цитрусовым джемом, маковый торт с яблочной прослойкой - кулинарные произведения так и хочется попробовать на вкус!

Сегодня многие в поисках рецептов заглядывают в Интернет. Кулинарные блогеры, действительно, удивляют и вдохновляют на создание вкусных шедевров.

В Беларуси тех, кто готовит и выкладывает свои творения на всеобщее обозрение, не так уж и много. Ирина Богданович – одна из таких. Став счастливой женой и мамой, она не на шутку увлеклась кулинарией.

Ирина Богданович, кулинарный блогер:

Для того чтобы быть белорусским блогером, да и вообще блогером в принципе, необязательно иметь кулинарное образование. Главное, иметь большое желание готовить. Получать какой-то опыт и делиться им соответственно.

Гастрономический почерк Ирины – рецепты, которые сможет приготовить любая хозяйка. Простота и полезность - основные условия в процессе приготовления вкусной еды.

Ирина Богданович, кулинарный блогер:

Например, крем-суп из цветной капусты с кокосовым молоком придётся по душе постящимся. Простой рецепт немного обыграла, и получилось такое интересное, а главное, вкусное блюдо.

Ну что же? Ай да вместе с блогом на кухню! Приготовим свежие маффины с клюквой!

Ирина Богданович, кулинарный блогер:

Для этого непосредственно нам нужна будет спельтовая мука, которую, в принципе, можно будет заменить на цельно зерновую, овсяные хлопья измельчённые и какое-то небольшое количество пшеничной муки обыкновенной. Для того чтобы придать более интересный вид нашим маффинам, мы приготовим штрейзель. Опять-таки, из овсяных хлопьев, орехов, по вашему выбору, и сахара коричневого. А как, я сейчас покажу!

Разогреем духовку и подготовим бумажные формы для маффинов.

Ирина Богданович, кулинарный блогер:

В первую очередь, для того, чтобы сэкономить время, мы приготовим штрейзель. Потому что он должен немножко постоять в холодильнике. Для этого мы смешиваем овсяные хлопья, у меня грецкие орехи, но можно любые по вкусу, коричневый сахар и немножко сливочного масла.

Полученную крошку помещаем на некоторое время в холодильник. Теперь смешиваем все сухие ингредиенты. Пшеничная и спельтовая мука, овсяные хлопья, коричневый сахар должны превратиться в однородную массу.

Приступаем ко второй части. Взбиваем яйцо, добавляем сливки и растопленное масло.

Ирина Богданович, кулинарный блогер:

А теперь объединим две части: сухую и жидкую непосредственно.

Тщательно перемешиваем. И добавляем клюкву. Наше тесто готово! На две трети заполняем им формочки и посыпаем штрейзелем. Отправляем маффины в духовку. А через 20 минут подаём блюдо на стол!

Пока мы любуемся кулинарным шедевром наяву, фотографии аппетитных маффинов одна за другой появляются в блоге Ирины Богданович. Дабы и другие испытали восторг от того, как из простых ингредиентов можно получить такое необычное аппетитное блюдо, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.