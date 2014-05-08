Традиционное блюдо белорусской кухни цибрики: просто и быстро

Новости Беларуси. Белорусская кухня славится блюдами из картофеля. Одно из них — цибрики. Интересное название, не правда ли? Что именно оно из себя представляет, знает певица Ольга Плотникова.

Ольга Плотникова, певица:

Кто-то может подумать, что это блюдо похоже на драники. Нет, поверьте мне, хоть ингредиенты совпадают, блюда отличается всем: и внешним видом, и на вкус. Поверьте мне. Я вам это гарантирую. Для приготовления цибриков нам понадобится килограмм картофеля, 4-5 столовых ложек муки, соль, перец по вкусу, одна большая луковица или чеснок, это кому как больше нравится, панировочные сухари, стакан, а то и 2 стакана растительного масла для обжарки наших замечательных цибриков.

Чтобы приготовить цибрики, придется очистить картофель от кожуры. На четверых человек понадобится около килограмма корнеплодов.

Ольга Плотникова, певица:

Самый ответственный момент—правильно натереть картошку, здесь подойдет только такая терка. И здесь самое сложное остаться с маникюром и с пальцами.

Натираем картофель на мелкую терку.

Ольга Плотникова, певица:

Пока сок с картофеля стекает, мы потрем лук. Да-да. Именно потрем, чтобы он тоже был такой же кашицей, как наша картошка. Хорошо то как! Друзья, пусть ваши слезы будут исключительно от лука в цибриках, вкусных, между прочим, цибриках. В перетертый картофель с луком мы добавляем соль, причем так не жалея, закуска должна быть достаточно соленой, не сильно постной. И специи по вкусу, я люблю перец. Опять-таки не жалеем перца, чтобы они получились такие остренькие. Нам понадобится 3-4 столовых ложки муки, но подмешиваем ее аккуратненько и по чуть-чуть.

Наливаем в кастрюлю растительное масло, ставим на плиту и приступаем к самому приятному процессу.

Ольга Плотникова, певица:

Лепим шарики руками, вкладывая всю душу в наше будущее блюдо. Кстати, размер наших шариков должен быть чуть больше размера вишни. И обваливаем в сухарях.

Чем меньше будут будущие цибрики, тем больше они прожарятся изнутри. Кстати, такое блюдо может подаваться самостоятельно, а может стать отличным гарниром или закуской к прохладительным напиткам.

Цибрики готовятся очень просто, а главное, быстро. Всего несколько минут - и традиционное белорусское блюдо готово!

Ольга Плотникова, певица:

Наши ароматные вкусные цибрики готовы. Кстати, подают их обычно со сметаной. Ну, а тут уж, как вы сами захотите. Можете добавить сюда зелень, специи, чеснок, и это тоже будет очень вкусно. А можете подавать эти цибрики вместе с мочанкой, и это тоже будет прекрасно.

А самое главное, что цибрики быстро исчезают из тарелки и съедаются мгновенно, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.