Как приготовить драники правильно?

Новости Беларуси. Драники — одно из любимых и узнаваемых блюд белорусской кухни.

Первое упоминания о драниках появилось еще в 1830 году, когда польский кулинар Ян Шитлер опубликовал рецепт в своей книге.

Этот рецепт полюбился многим европейским народам, но именно белорусские драники славятся по всему миру как самые вкусные. Весь секрет в картофеле, выращенном на нашей земле, который богат крахмалом. И сегодня традиционное белорусское блюдо приготовит солист группы «Цвет Алоэ» Сергей Лапковский, который знает, чем отличаются драники от картофельных оладий.

Действительно, в традиционные белорусские драники, в отличие от оладий, не добавляется мука. Многие готовят драники и без добавления яйца, скрепляют массу с помощью ложки крахмала.

Для драников лучше подойдет мелкая терка, для картофельных оладий — покрупнее.

До появления терки сырой картофель «драли» на заостренной доске, отсюда и название блюда —драники.

Лук не только делает драники и оладьи более вкусными, но и не позволяет картофельной массе потемнеть. Дополнительные ингредиенты, которые можно добавить в эти блюда — кефир, творог, майонез, фарш, грибы… Дело вкуса.

Добавляем по вкусу только соль и перец, чтобы не нарушить естественный вкус, перемешиваем и разогреваем на сковородке растительное масло или свиной жир.

Хрустящие драники и картофельные оладьи в старину обычно ели на завтрак, ведь это не только вкусные, но и сытные блюда.

Драники и оладьи традиционно подаются со сметаной. Но можно приготовить для них яблочный или брусничный соус, мочанку, шкварки с луком, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.