«Здоровое питание со звездой». Готовим овощной салат и запеканку с курагой и изюмом. Пошаговый рецепт от Виктории Алешко

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я приверженец здорового питания. И предлагаю с утра приготовить овощной салат, который придаст нам бодрости, при этом будет вкусное и прекрасное дополнение, например, к запеканке. Для этого нам понадобится: пекинская капуста (можно «Айсберг»), маслины, болгарский перец, авокадо, огурец, томат и моцарелла.