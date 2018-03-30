«Здоровое питание со звездой». Готовим овощной салат и запеканку с курагой и изюмом. Пошаговый рецепт от Виктории Алешко
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я приверженец здорового питания. И предлагаю с утра приготовить овощной салат, который придаст нам бодрости, при этом будет вкусное и прекрасное дополнение, например, к запеканке. Для этого нам понадобится: пекинская капуста (можно «Айсберг»), маслины, болгарский перец, авокадо, огурец, томат и моцарелла.
Ингредиенты для приготовления запеканки с курагой и изюмом: творог 5% жирности (600г), яйца, сметана 20% жирности (3 ст. л.), манка (3 ст.л.), измельчённая курага, изюм, сливочное масло, ванилин, сахар и соль.
Как приготовить овощной салат и запеканку? Узнаете, посмотрев видеоматериал.