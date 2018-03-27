Готовим два витаминных коктейля: зеленый и красный смузи. Мастер-класс бармена

Ранней весной организм часто страдает от гиповитаминоза – нехватки витаминов. Исправить ситуацию можно быстро и вкусно.

Смузи – это модный густой напиток. В его состав входят различные ягоды, фрукты и даже овощи. А в них, как известно, содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Фрукты и зелень – это основа коктейля.

Дмитрий Главков, бармен:

Первый коктейль называется «Зеленый смузи». Для него нам понадобится: листья шпината, листья салата ромен, кусочки манго, кусочки ананаса и листья мяты.