Прямой эфир

Готовим два витаминных коктейля: зеленый и красный смузи. Мастер-класс бармена

27 марта 2018 08:01
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Ранней весной организм часто страдает от гиповитаминоза – нехватки витаминов. Исправить ситуацию можно быстро и вкусно.

Готовим два витаминных коктейля: зеленый и красный смузи. Мастер-класс бармена-1

Смузи – это модный густой напиток. В его состав входят различные ягоды, фрукты и даже овощи. А в них, как известно, содержится много витаминов и полезных микроэлементов. Фрукты и зелень – это основа коктейля.

Дмитрий Главков, бармен:
Первый коктейль называется «Зеленый смузи». Для него нам понадобится: листья шпината, листья салата ромен, кусочки манго, кусочки ананаса и листья мяты.

Готовим два витаминных коктейля: зеленый и красный смузи. Мастер-класс бармена-4

Следующий коктейль будет «Красный смузи». Для этого нам понадобится: манго, корень имбиря, черника, клубника, кориандр и свекла. Фишкой нашего коктейля будет добавление суперфуда – семян чиа.

Готовим два витаминных коктейля: зеленый и красный смузи. Мастер-класс бармена-7

Готовим два витаминных коктейля: зеленый и красный смузи. Мастер-класс бармена-9

Как приготовить зелёный и красный смузи? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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