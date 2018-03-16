«Здоровое питание со звездой». Готовим карри из нута со смесью бурого и дикого риса. Пошаговый рецепт от Светланы Агарвал

Светлана Агарвал, певица:

Если вдруг вы решили удивить, побаловать своих родных и близких, я предлагаю вам один из моих любимейших рецептов, который называется «Карри из нута». Нут – это турецкий горох, ещё его зовут бараньим горохом.

А также к этому замечательному блюду мы приготовим смесь бурого и дикого риса. Он наиболее ценен для организма, он содержит множество питательных веществ.

В состав этого замечательного блюда входят также помидоры, репчатый лук, а также( без чего просто не обойтись, что придаёт именно пикантность этому блюду!) индийские специи: карри, куркума, а также имбирь и зира (кумин).

Единственное, что нужно обязательно сделать – это на ночь замочить этот замечательный горох.