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«Здоровое питание со звездой». Готовим карри из нута со смесью бурого и дикого риса. Пошаговый рецепт от Светланы Агарвал

16 марта 2018 06:48
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Светлана Агарвал, певица:
Если вдруг вы решили удивить, побаловать своих родных и близких, я предлагаю вам один из моих любимейших рецептов, который называется «Карри из нута». Нут – это турецкий горох, ещё его зовут бараньим горохом.

«Здоровое питание со звездой». Готовим карри из нута со смесью бурого и дикого риса. Пошаговый рецепт от Светланы Агарвал-1

А также к этому замечательному блюду мы приготовим смесь бурого и дикого риса. Он наиболее ценен для организма, он содержит множество питательных веществ.

«Здоровое питание со звездой». Готовим карри из нута со смесью бурого и дикого риса. Пошаговый рецепт от Светланы Агарвал-4

В состав этого замечательного блюда входят также помидоры, репчатый лук, а также( без чего просто не обойтись, что придаёт именно пикантность этому блюду!) индийские специи: карри, куркума, а также имбирь и зира (кумин).

«Здоровое питание со звездой». Готовим карри из нута со смесью бурого и дикого риса. Пошаговый рецепт от Светланы Агарвал-7

«Здоровое питание со звездой». Готовим карри из нута со смесью бурого и дикого риса. Пошаговый рецепт от Светланы Агарвал-9

Единственное, что нужно обязательно сделать – это на ночь замочить этот замечательный горох.

«Здоровое питание со звездой». Готовим карри из нута со смесью бурого и дикого риса. Пошаговый рецепт от Светланы Агарвал-12

Как приготовить блюдо? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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