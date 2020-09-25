Прямой эфир

Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак

25 сентября 2020 07:58
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: булочка для хот-дога, бекон (100 г), томат (100 г), зелень (10 г), яйцо (1 шт), сливки (50 г), масло подсолнечное (20 г).

Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак -1

Берём булочку и вырезаем сердцевину.

Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак -4

Теперь мы берём бекон и нарезаем его мелко кубиком. В это блюдо можно добавлять как свинину, так и курицу – всё по вашему желанию и вкусу.

Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак -7

На разогретую сковородку забрасываем бекон. Бекон всегда обжаривают, чтобы он раскрыл свой вкус, но передерживать его не надо, потому что он станет чёрствым.

Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак -10

Нарезаем томат и добавляем его к бекону. При жарке томат становится более полезным, поэтому не боимся его обжаривать.

Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак -13

Нарезаем зелень и добавляем её к бекону и томату. Лучше использовать укроп, т. к. он более нейтральный. Но если вы любите ярко выраженную зелень – базилик или кинзу, то можете спокойно добавить. Это придаст лёгкую пикантность нашему блюду.

Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак -16

К яйцу добавляем сливки и хорошенько взбиваем до однородной консистенции. Соль в это блюдо лучше не добавлять, т. к. бекон сам по себе солёный.

Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак -19

Наша начинка готова, теперь перекладываем её в булку – всё это выкладываем на противень.

Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак -22

Добавляем наш омлет и ставим запекать на 5-7 минут на 180 градусов.

Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак -25

Омлет в булке готов, теперь приступим к украшению блюда, добавим свежие овощи, например, томат.

Всё гениальное просто. Приятного аппетита!

Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак -28

Кстати, вот несколько интересных фактов.

Наши предки хлеб очень ценили и всегда было грехом выбросить хлеб, поэтому они всегда пытались его сохранить. Заворачивали в льняную ткань, чтобы дольше хранился и оставался мягким. Если вы купили много хлеба, то лучше его хранить в холодильнике в упаковке, чтобы он не напитал запахов и ароматов холодильника.

Бекон появился очень давно. Первые, кто начали его использовать, – американцы. Самое популярное блюдо было – это жареный бекон с яичницей на завтрак. Он очень питательный, поэтому его много в пищу употреблять не стоит, т. к. он может привести к лишним килограммам.

Томаты раньше использовались как декоративные растения. Люди думали, что они ядовитые, поэтому их не ели.

Полезнее сушёные томаты. Чтобы их получить, нам надо от 8 до 14 кг свежих томатов.

# Кулинария # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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