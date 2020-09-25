Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак

Кстати, вот несколько интересных фактов.

Наши предки хлеб очень ценили и всегда было грехом выбросить хлеб, поэтому они всегда пытались его сохранить. Заворачивали в льняную ткань, чтобы дольше хранился и оставался мягким. Если вы купили много хлеба, то лучше его хранить в холодильнике в упаковке, чтобы он не напитал запахов и ароматов холодильника.

Бекон появился очень давно. Первые, кто начали его использовать, – американцы. Самое популярное блюдо было – это жареный бекон с яичницей на завтрак. Он очень питательный, поэтому его много в пищу употреблять не стоит, т. к. он может привести к лишним килограммам.

Томаты раньше использовались как декоративные растения. Люди думали, что они ядовитые, поэтому их не ели.

Полезнее сушёные томаты. Чтобы их получить, нам надо от 8 до 14 кг свежих томатов.