Запечённый в булке омлет. Готовим необычный и вкусный завтрак
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: булочка для хот-дога, бекон (100 г), томат (100 г), зелень (10 г), яйцо (1 шт), сливки (50 г), масло подсолнечное (20 г).
Берём булочку и вырезаем сердцевину.
Теперь мы берём бекон и нарезаем его мелко кубиком. В это блюдо можно добавлять как свинину, так и курицу – всё по вашему желанию и вкусу.
На разогретую сковородку забрасываем бекон. Бекон всегда обжаривают, чтобы он раскрыл свой вкус, но передерживать его не надо, потому что он станет чёрствым.
Нарезаем томат и добавляем его к бекону. При жарке томат становится более полезным, поэтому не боимся его обжаривать.
Нарезаем зелень и добавляем её к бекону и томату. Лучше использовать укроп, т. к. он более нейтральный. Но если вы любите ярко выраженную зелень – базилик или кинзу, то можете спокойно добавить. Это придаст лёгкую пикантность нашему блюду.
К яйцу добавляем сливки и хорошенько взбиваем до однородной консистенции. Соль в это блюдо лучше не добавлять, т. к. бекон сам по себе солёный.
Наша начинка готова, теперь перекладываем её в булку – всё это выкладываем на противень.
Добавляем наш омлет и ставим запекать на 5-7 минут на 180 градусов.
Омлет в булке готов, теперь приступим к украшению блюда, добавим свежие овощи, например, томат.
Всё гениальное просто. Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько интересных фактов.
Наши предки хлеб очень ценили и всегда было грехом выбросить хлеб, поэтому они всегда пытались его сохранить. Заворачивали в льняную ткань, чтобы дольше хранился и оставался мягким. Если вы купили много хлеба, то лучше его хранить в холодильнике в упаковке, чтобы он не напитал запахов и ароматов холодильника.
Бекон появился очень давно. Первые, кто начали его использовать, – американцы. Самое популярное блюдо было – это жареный бекон с яичницей на завтрак. Он очень питательный, поэтому его много в пищу употреблять не стоит, т. к. он может привести к лишним килограммам.
Томаты раньше использовались как декоративные растения. Люди думали, что они ядовитые, поэтому их не ели.
Полезнее сушёные томаты. Чтобы их получить, нам надо от 8 до 14 кг свежих томатов.