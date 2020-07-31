Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: молодой картофель, чеснок, тимьян, соль, перец, подсолнечное масло, сливки, сыр чеддер, плавленый сыр и зелень.
Молодой картофель нужно предварительно помыть и просушить. Очищаем его при помощи вот такой губки.
Ингредиенты: молодой картофель, чеснок, тимьян, соль, перец, подсолнечное масло, сливки, сыр чеддер, плавленый сыр и зелень.
Молодой картофель нужно предварительно помыть и просушить. Очищаем его при помощи вот такой губки.
Мелко крошим чеснок. Разрезаем картофель пополам, потом каждую половинку еще раз пополам. Желательно использовать средних размеров картошку или крупных, немаленьких, чтобы дольки получились аккуратными и правильными.
Отвариваем картофель до состояния аль денте. В воду добавляем соль и забрасываем картофель. Когда вода закипит, будет достаточно 7 минут его проварить.
Когда картофель сварится, выливаем воду, добавляем к нему растительное масло, лучше всего использовать обычное подсолнечное. Будет достаточно 4-5 столовых ложек. Сюда добавляем чеснок, который мы подготовили.
Потом добавляем тимьян, если его нет, то можно заменить сухим укропом. Нам нужны вершки, поэтому аккуратно собираем листики. Тимьян становится более ароматным при тепловой обработке.
Предварительно разогреваем духовку на 200 градусов. Нам понадобится пергаментная бумага, выкладываем картошку на противень и отправляем в духовку на 15 минут.
Пока готовится картошка в духовке, приготовим сырный соус. Отправляем в сотейник 150 мл жирных сливок 20% и плавленый сырок, нужно чтобы сыр в сливках расплавился.
Петрушку и укроп мелко нарезаем.
Натираем 100 г сыра чеддер или любого другого твердого сыра. Сливки вот-вот закипят, поэтому нужно уменьшить температуру и добавляем натертый сыр. Непрерывно помешиваем до полного растворения сыра в сливках.
Достаем картофель и оформляем наше блюдо. Кладем картофель на тарелку, сверху поливаем сырным соусом и добавляем зелень.
Блюдо готово. Приятного аппетита!