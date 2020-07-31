Прямой эфир

Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт

31 июля 2020 08:05
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Ингредиенты: молодой картофель, чеснок, тимьян, соль, перец, подсолнечное масло, сливки, сыр чеддер, плавленый сыр и зелень.

Молодой картофель нужно предварительно помыть и просушить. Очищаем его при помощи вот такой губки.

Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт-1

Мелко крошим чеснок. Разрезаем картофель пополам, потом каждую половинку еще раз пополам. Желательно использовать средних размеров картошку или крупных, немаленьких, чтобы дольки получились аккуратными и правильными.

Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт-4

Отвариваем картофель до состояния аль денте. В воду добавляем соль и забрасываем картофель. Когда вода закипит, будет достаточно 7 минут его проварить.

Когда картофель сварится, выливаем воду, добавляем к нему растительное масло, лучше всего использовать обычное подсолнечное. Будет достаточно 4-5 столовых ложек. Сюда добавляем чеснок, который мы подготовили.

Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт-7

Потом добавляем тимьян, если его нет, то можно заменить сухим укропом. Нам нужны вершки, поэтому аккуратно собираем листики. Тимьян становится более ароматным при тепловой обработке.

Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт-10

Предварительно разогреваем духовку на 200 градусов. Нам понадобится пергаментная бумага, выкладываем картошку на противень и отправляем в духовку на 15 минут.

Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт-13

Пока готовится картошка в духовке, приготовим сырный соус. Отправляем в сотейник 150 мл жирных сливок 20% и плавленый сырок, нужно чтобы сыр в сливках расплавился.

Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт-16

Петрушку и укроп мелко нарезаем.

Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт-19

Натираем 100 г сыра чеддер или любого другого твердого сыра. Сливки вот-вот закипят, поэтому нужно уменьшить температуру и добавляем натертый сыр. Непрерывно помешиваем до полного растворения сыра в сливках.

Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт-22

Достаем картофель и оформляем наше блюдо. Кладем картофель на тарелку, сверху поливаем сырным соусом и добавляем зелень.

Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт-25

Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт-27

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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