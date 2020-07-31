Готовим картошку по-деревенски под сырным соусом. Пошаговый рецепт

Молодой картофель нужно предварительно помыть и просушить. Очищаем его при помощи вот такой губки.

Мелко крошим чеснок. Разрезаем картофель пополам, потом каждую половинку еще раз пополам. Желательно использовать средних размеров картошку или крупных, немаленьких, чтобы дольки получились аккуратными и правильными.

Отвариваем картофель до состояния аль денте. В воду добавляем соль и забрасываем картофель. Когда вода закипит, будет достаточно 7 минут его проварить.

Когда картофель сварится, выливаем воду, добавляем к нему растительное масло, лучше всего использовать обычное подсолнечное. Будет достаточно 4-5 столовых ложек. Сюда добавляем чеснок, который мы подготовили.