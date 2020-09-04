Что можно испечь, помимо «Шарлотки»? Эти два пирога вам понравятся
Самый яркий аромат осени – яблочный. Этот фрукт – хит сезона уже не одну сотню лет. Такая безупречная репутация, благодаря его доступности, вкусу и полезным свойствам. Пирог из яблок – кулинарный фаворит белорусских хозяек. В арсенале большинства – «Шарлотка». Но сегодня палитра ваших вкусов заиграет новыми красками.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Мы приготовим яблочно-морковный пирог. Для этого нам понадобятся: морковь, яблоки, яйца, курага, семечки, сахар, изюм, мука и корица.
Первое, что мы делаем, – натираем яблоки и морковь. Это старый белорусский рецепт, он очень простой, поэтому это может приготовить любой у себя дома на кухне.
Натертую морковь и яблоко смешиваем со всеми остальными ингредиентами и начинаем колдовать над тестом.
Вадим Парханович:
Вымешиваем 2-3 минуты. Главное, чтобы в тесте разошлась мука, и перекладываем в противень для выпекания.
Далее отправляем десерт на 40 минут в духовку при температуре 180 градусов.
Вадим Парханович:
Наш яблочно-морковный пирог готов, достаем его из формы.
Остается нам только его украсить.
Следующий пирог, который мы приготовим – это яблочный пирог с безе. Для этого нам понадобятся: мука, сахар, яйца, яблоки, корица, разрыхлитель, ванилин, сливочное масло.
Первое, что мы сделаем, – подготовим начинку. Нарезаем яблоки дольками. Лучше нарезать яблоки крупными дольками, чтобы они не развалились, потому что мы еще будем их тушить в сахарном сиропе. Забрасываем их в сотейник.
К нарезанным яблокам добавляем сахар, воду и корицу. Варим 2-3 минуты до полуготовности.
Следующий шаг – тесто. В емкость отправляем муку, сахар, яичные желтки, ванилин, разрыхлитель и растопленное сливочное масло. Выпечка должна получиться песочной, поэтому долгое вымешивание ни к чему.
Вадим Парханович:
Небольшой кусочек теста мы оставляем, а остальное выкладываем в противень и разравниваем по дну. На тесто выкладываем яблоки.
Следующее, что мы делаем, – соединяем сахар и белки. Наши белки взбились, и теперь мы заливаем наш пирог.
Тесто, которое осталось, мы натираем на терке и ставим запекать на 180 градусов на 40 минут.
Экспериментируйте на кухне и новые гастрономические открытия не заставят себя долго ждать.