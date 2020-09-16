Всего 5 ингредиентов. Готовим полезный завтрак за 5 минут

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: овсяные хлопья (200 г), яйцо (1 шт), банан, греческий йогурт (100 г), ванильный сахар (10 г) и подсолнечное масло для жарки (50 г).