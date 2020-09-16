Всего 5 ингредиентов. Готовим полезный завтрак за 5 минут
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: овсяные хлопья (200 г), яйцо (1 шт), банан, греческий йогурт (100 г), ванильный сахар (10 г) и подсолнечное масло для жарки (50 г).
Первое то, что мы делаем – чистим банан и мелко его нарезаем. Для этих оладий необязательно брать банан, можно брать любые ягоды или фрукты, это может быть мясо, рыба – все, что угодно.
Добавляем овсяные хлопья, йогурт, ванилин, яйцо и все это смешиваем.
Хорошо разогреваем сковороду и добавляем подсолнечное масло. Наше тесто для оладий мы вымесили и теперь выкладываем на разогретую сковородку небольшими оладьями. Обжариваем до румяности, а затем переворачиваем.
Наш ароматный и полезный завтрак готов, приступим к украшению. Выкладываем на тарелку. Эти оладьи можно подавать с джемом, со сметаной, с различными ягодами. Мы добавляем клубнику.
Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько интересных фактов.
Лучше хранить банан не в холодильнике. Замотать ножку пищевой плёнкой.
Каши-минутки не всегда полезны. В них много красителей, загустителей и сахара.
Оладьи готовятся с XVI века. Это традиционное русское, белорусское и украинское блюдо.