Прямой эфир

Всего 5 ингредиентов. Готовим полезный завтрак за 5 минут

16 сентября 2020 10:18
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем. 

Ингредиенты: овсяные хлопья (200 г), яйцо (1 шт), банан, греческий йогурт (100 г), ванильный сахар (10 г) и подсолнечное масло для жарки (50 г).

Всего 5 ингредиентов. Готовим полезный завтрак за 5 минут -1

Первое то, что мы делаем чистим банан и мелко его нарезаем. Для этих оладий необязательно брать банан, можно брать любые ягоды или фрукты, это может быть мясо, рыба все, что угодно.

Всего 5 ингредиентов. Готовим полезный завтрак за 5 минут -4

Добавляем овсяные хлопья, йогурт, ванилин, яйцо и все это смешиваем.

Всего 5 ингредиентов. Готовим полезный завтрак за 5 минут -7

Хорошо разогреваем сковороду и добавляем подсолнечное масло. Наше тесто для оладий мы вымесили и теперь выкладываем на разогретую сковородку небольшими оладьями. Обжариваем до румяности, а затем переворачиваем. 

Всего 5 ингредиентов. Готовим полезный завтрак за 5 минут -10

Наш ароматный и полезный завтрак готов, приступим к украшению. Выкладываем на тарелку. Эти оладьи можно подавать с джемом, со сметаной, с различными ягодами. Мы добавляем клубнику.

Всего 5 ингредиентов. Готовим полезный завтрак за 5 минут -13

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько интересных фактов.

Лучше хранить банан не в холодильнике. Замотать ножку пищевой плёнкой.

Каши-минутки не всегда полезны. В них много красителей, загустителей и сахара.

Оладьи готовятся с XVI века. Это традиционное русское, белорусское и украинское блюдо.

# Кулинария # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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