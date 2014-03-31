Не знаете, какие цветы дарить? Дарите сахарные! Мастер-класс от кондитера

Новости Беларуси. Эти нежные розы и орхидеи источают сладкий аромат и кажутся живыми… На самом деле все бутоны – шедевры кондитерского искусства! Хрупкие цветы сделаны из настоящего сахара! Попробуем на вкус лакомое украшение вместе и создадим свою весеннюю розу!

Заранее смешаем сгущенку, сухое молоко и сахарную пудру в одинаковых пропорциях до однородной смеси, как пластилин. Наша мастика – материал для будущего цветка – готова!

При желании добавляем яркости при помощи пищевого красителя. За сутки сделаем из мастики конус на проволоке. Он застынет и станет отличной основой будущего бутона

Лиза Пищикова, кондитер:

Начинаем с того, что мы раскатываем мастику и вырезаем нужные нам лепестки. Один большой лепесток и шесть маленьких. Это будет первый, второй, третий ряды.

Используем специальные формочки, чтобы получить аккуратные лепестки. Истончаем при помощи стека нижние края лепестков. Так они будут выглядеть естественными. Далее - операция приклеивания лепестков к конусу. Используем пищевой клей - заранее варим воду и сахар до состояния сиропа

Лиза Пищикова, кондитер:

Чтобы выглядело красиво, нужно следующий лепесток приклеивать под предыдущий, где-то на середину. Края лепестков оставляет свободными

Затем создаем 4 маленьких лепестка по уже знакомой технологии. Тонко раскатываем мастику, вырезаем форму, истончаем и закрепляем.

Лиза Пищикова, кондитер:

Сейчас будем приклеивать полуоткрытые лепестки, мы будем приклеивать их не полностью, а только одну половину, а вторую загнем в другую сторону

В сахарное дело вступает очередная порция лепестков. Также раскатываем мастику и вырезаем 6 больших штук.

Лиза Пищикова, кондитер:

Для придания текстуры лепесткам будем использовать такой вайнер, на них уже нанесена текстура, которая при отпечатывании будет на лепестке, они создадут более реальную форму цветка. Если нет в домашних условиях вайнеров, то можно попытаться изогнуть.

Кладем лепесток в вайнер, прижимаем другим сверху, получается красивая фактура. Истончаем края. Затем сушим готовые лепестки на ложках, для придания твердой формы. Это очень важно при сборке цветка. Кладем на ложки и аккуратно загибаем края.

Лиза Пищикова, кондитер:

Сейчас мы будем приклеивать готовые лепестки к нашему бутону, просто друг за другом.

В кондитерском ремесле настал черед лепестков на проволоке. Они скроют все огрехи и придадут завершающий вид сахарной розе. Нарезаем из тонкой проволоки 8 кусочков для 8 лепестков. Для последних лепестков мастику раскатываем особым образом! Оставляем посередине своеобразную горку, приподнятую полосу, для того, чтобы вставить в нее проволоку.

Лиза Пищикова, кондитер:

Куски проволоки обмазываем клеем и вставляем в толстенькую полосочку, где-то на 2/3. Дальше лепесток кладем снова в вайнер для придания текстуры. Сейчас кладем в ложечку сушиться.

Заключительный этап. Берем специальную зеленую тейп-ленту, она разогревается и приклеивается от теплоты рук. Немного обматываем основание нашего стебля и начинаем прикреплять к бутону лепестки на проволоке. Берем немного клея и прикручиваем при помощи ленты все лепестки.

Лиза Пищикова, кондитер:

Вот такая прекрасная роза у нас получилась в итоге!

Сладкие букеты – любимое украшение кондитеров! И если вы не знаете, какие цветы выбрать, дарите сахарные! Такой подарок не только согреет сердце, но и подсластит душу, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.