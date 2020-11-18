«После того, как блины оставались, мы на следующий день готовили это блюдо». Шеф-повар Вадим Парханович поделился любимым рецептом из детства

Поварское дело – не ремесло, а искусство. Что-то приготовить на скорую руку может каждый, а вот повара делают с продуктами нечто невероятное. Они не просто следуют рецептам, в нужной пропорции смешивая ингредиенты, а превращают продукты в настоящие кулинарные шедевры. Гость нашей сегодняшней программы «Минск и минчане» на СТВ – представитель самой вкусной профессии, кухонный эксперт телеканала СТВ Вадим Парханович, для которого кулинария стала образом жизни. Вадим Парханович, шеф-повар:

Я из города Сморгонь, там прожил с родителями до 17 лет, после чего уехал в Минск учиться на повара. Мне это нравилось с самого детства, так как мы с родителями готовили на кухне. Часто меня оставляли дома, и я готовил сам ужин.

Родители уезжали к бабушке, на дачу. Всегда уезжали с таким условием: если я остаюсь, значит мне надо что-то приготовить, какой-то ужин. Отец – повар, дедушка – повар, но они были военными поварами. Несмотря на то, что мой отец профессионал, готовил он больше на работе, а дома готовили мы уже с мамой. После этого мне захотелось стать поваром. Я поехал в Минск, поступил в училище.

С телеканалом СТВ мы много сотрудничаем и меня часто приглашают на утренние программы. Мне очень нравится делиться с людьми своими рецептами, чтобы они повторяли их. Мы снимаем в основном простые рецепты, чтобы каждый человек мог повторить это дома и для него это не было проблемой или какой-то трудностью, а он просто встал и приготовил.

На телевидении очень креативные люди, и они часто просили приготовить что-то необычное – с березовым соком, рябиной, одуванчиками. Для меня это также был опыт, какие блюда готовятся, как лучше подавать. В Минске я уже 15 лет. Ресторан, в котором я работаю шеф-поваром, находится на улице Притыцкого. Сейчас мы находимся неподалеку. Это сквер Евфросинии Полоцкой, куда я часто люблю прийти после работы посмотреть на водоем, отдохнуть от всей суеты, которая происходит в Минске, прогуляться в тишине. Здесь можно посидеть на лавочке, есть беседки и детская площадка.

Здесь очень хорошее место, отсюда можно увидеть духовную школу и храм в честь иконы Божией Матери, который недавно открылся.

Пообщавшись с настоящим шеф-поваром, мы не могли не напроситься на кухню. Вадим Парханович:

Сейчас я поделюсь с вами рецептом блюда, которое я готовил с детства вместе со своими родителями на кухне. Мы готовили блинчики на выходные. После того, как блины оставались, мы на следующий день шли на рынок, покупали свежие продукты и готовили это блюдо.

Нам понадобятся: сметана, домашняя колбаска, грудинка, лук, грибы, томаты, яйцо, специи и масло. Мы берем блинчики и нарезаем их лапшой.

Обжариваем буквально 2-3 минуты, чтобы блинчики хрустели.

Далее мы нарезаем грудинку и лук. Отдельно обжариваем лук буквально 1 минуту, потом добавляем грудинку. Нарезаем шампиньоны и добавляем к грудинке с луком.

Берем домашнюю колбаску, также ее нарезаем и добавляем на сковороду. Добавляем черный перец, щепотку соли и сметану. Тушим блюдо буквально минуту.

Приступаем к готовке яйца пашот. Пока оно готовится, мы начинаем выкладывать наше блюдо.

Выкладываем блинчики, сверху отправляем грудинку с колбаской. Можно добавить любые свежие овощи.

Прошло 6 минут, яйцо готово и выкладываем его сверху.