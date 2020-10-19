Прямой эфир

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак

19 октября 2020 07:32
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: тостовый хлеб (2 шт), копчёный лосось (60 г), сливочный сыр (50 г), яйцо (3 шт), сливки (50 г), сливочное масло (30 г), шпинат (30 г), соль и перец (по вкусу).

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак -1

Тостовый хлеб смазываем сливочным сыром. Можно смазывать плавленным сыром, творогом, что вам по вкусу и то, что есть у вас в холодильнике.

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак -4

Вырезаем сердцевину тостового хлеба и ставим запекать в духовку.

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак -7

Пока тостовый хлеб запекается, подготовим скрэмбл. Скрэмбл – яичница-болтунья. Разогреваем сковородку, взбиваем яйца до однородного состояния. Добавляем немного сливок и продолжаем взбивать.

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак -10

Наша сковородка разогрелась, добавляем сливочное масло, вливаем яичницу-болтунью и начинаем мешать. Чтобы скрэмбл получился хорошим, его долго на сковородке держать не стоит, готовим до полуготовности и снимаем сковородку с огня, так как сковородка ещё горячая, он будет доходить.

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак -13

Добавляем чёрный перец и соль.

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак -16

Пока скрэмбл доготавливается, нарезаем лосось.

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак -19

Наш тостовый хлеб достаём, он пропекался 3 минуты.

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак -22

На тостовый хлеб выкладываем скрэмбл, затем кусочки лосося, сверху листья шпината, добавляем томаты черри и посыпаем немного чёрным перцем и солью.

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак -25

Приятного аппетита!

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак -28

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Скрэмбл можно готовить сразу на сковородке или можно взбивать отдельно. Он состоит из двух-трех ингредиентов. Важно взять ингредиенты очень свежие и хорошие. Сливочное масло лучше использовать с большой жирностью, чтобы он получился вкусным.

После того, как лосося вскрыли, надо ему дать 20 минут подышать, чтобы резкий запах рыбы испарился.

Хранить лосося лучше в закрытом контейнере либо завёрнутым в пищевой плёнке в холодильнике.

Лучше использовать целую рыбу, а не филе и стейки и готовить в день покупки, чтобы рыба не испортилась.

Перед тем, как выбираете рыбу, если вы покупаете её в вакуумной упаковке, то обратите внимание на цвет, чтобы он не был бледным, т. к. это означает, что рыбу размораживали несколько раз. Если она насыщенно-красная, значит, добавляли красители.

Шпинат очень полезная зелень, в ней содержится много белка и витаминов.

# Кулинария # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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