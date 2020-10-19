Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: тостовый хлеб (2 шт), копчёный лосось (60 г), сливочный сыр (50 г), яйцо (3 шт), сливки (50 г), сливочное масло (30 г), шпинат (30 г), соль и перец (по вкусу).
Тостовый хлеб смазываем сливочным сыром. Можно смазывать плавленным сыром, творогом, что вам по вкусу и то, что есть у вас в холодильнике.
Вырезаем сердцевину тостового хлеба и ставим запекать в духовку.
Пока тостовый хлеб запекается, подготовим скрэмбл. Скрэмбл – яичница-болтунья. Разогреваем сковородку, взбиваем яйца до однородного состояния. Добавляем немного сливок и продолжаем взбивать.
Наша сковородка разогрелась, добавляем сливочное масло, вливаем яичницу-болтунью и начинаем мешать. Чтобы скрэмбл получился хорошим, его долго на сковородке держать не стоит, готовим до полуготовности и снимаем сковородку с огня, так как сковородка ещё горячая, он будет доходить.
Добавляем чёрный перец и соль.
Пока скрэмбл доготавливается, нарезаем лосось.
Наш тостовый хлеб достаём, он пропекался 3 минуты.
На тостовый хлеб выкладываем скрэмбл, затем кусочки лосося, сверху листья шпината, добавляем томаты черри и посыпаем немного чёрным перцем и солью.
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Скрэмбл можно готовить сразу на сковородке или можно взбивать отдельно. Он состоит из двух-трех ингредиентов. Важно взять ингредиенты очень свежие и хорошие. Сливочное масло лучше использовать с большой жирностью, чтобы он получился вкусным.
После того, как лосося вскрыли, надо ему дать 20 минут подышать, чтобы резкий запах рыбы испарился.
Хранить лосося лучше в закрытом контейнере либо завёрнутым в пищевой плёнке в холодильнике.
Лучше использовать целую рыбу, а не филе и стейки и готовить в день покупки, чтобы рыба не испортилась.
Перед тем, как выбираете рыбу, если вы покупаете её в вакуумной упаковке, то обратите внимание на цвет, чтобы он не был бледным, т. к. это означает, что рыбу размораживали несколько раз. Если она насыщенно-красная, значит, добавляли красители.
Шпинат очень полезная зелень, в ней содержится много белка и витаминов.