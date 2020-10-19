Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Скрэмбл можно готовить сразу на сковородке или можно взбивать отдельно. Он состоит из двух-трех ингредиентов. Важно взять ингредиенты очень свежие и хорошие. Сливочное масло лучше использовать с большой жирностью, чтобы он получился вкусным.

После того, как лосося вскрыли, надо ему дать 20 минут подышать, чтобы резкий запах рыбы испарился.

Хранить лосося лучше в закрытом контейнере либо завёрнутым в пищевой плёнке в холодильнике.

Лучше использовать целую рыбу, а не филе и стейки и готовить в день покупки, чтобы рыба не испортилась.

Перед тем, как выбираете рыбу, если вы покупаете её в вакуумной упаковке, то обратите внимание на цвет, чтобы он не был бледным, т. к. это означает, что рыбу размораживали несколько раз. Если она насыщенно-красная, значит, добавляли красители.

Шпинат очень полезная зелень, в ней содержится много белка и витаминов.