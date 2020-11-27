Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.
Ингредиенты: 2 яйца, 2 ломтика бекона, 2 сосиски или колбаски, 1 банка фасоли в томатном соусе, 4 небольших шампиньона, 1 средний помидор, 4 куска хлеба для тостов, сливочное масло.
Берём противень, застеленный пергаментной бумагой, кладём туда тонко нарезанную грудинку, отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 5-7 минут, чтобы её прижарить. И одновременно с этим на нижнюю полочку положите хлеб, чтобы он подсушился и был очень вкусным и хрустящим.
Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла, разрезаем колбаски пополам и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
Нарезаем шампиньоны максимально крупно, чтобы мы сохранили вот эту грибную текстуру.
Затем нарезаем помидор кружочками и отправляем на сковороду, чтобы они напитали вкус колбасок.
Когда колбаски прижарились, выкладываем их на тарелку, затем отправляем грибочки. Снимаем помидоры.
Когда шампиньоны слегка окрасились, добавляем немного сливочного масла. Самое время посолить и поперчить. Снимаем грибы.
Убираем нагрев, добавляем ещё немного растительного масла и поджариваем куриные яйца. Отправляем на сковороду яйца и закрываем крышкой. Готовим классическую глазунью.
Поджаристые кусочки бекона выкладываем на тарелку, далее – фасоль, затем укладываем колбаски, помидоры, грибочки, разрезаем пополам тосты, кладём их на тарелку и прямо на них подаём куриные яйца. Для подачи используем или стаканчик апельсинового сока, или чашечку кофе.
Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько полезных советов.
Английский завтрак – это так называемый конструктор, который вы можете подстраивать под себя, вы можете выбирать любые ингредиенты. В данном рецепте берутся белорусские продукты: колбаски, бекон, грибы и томаты. Вы можете использовать совершенно другие, например, колбаски свиные или говяжьи и тоже их будет здорово подавать в английском завтраке.
Единственный в мире гриб, который надо именно мыть под проточной водой, чистить его необязательно, – шампиньоны.
Когда вы готовите грибной соус из шампиньонов, это такой гриб, который надо солить сразу, он пустит сок и вот это самое вкусное, что содержится в грибе, он отдаст соусу.
Сливочное масло и грибы – это два лучших друга. Когда вы готовите сливочный соус из белых грибов, шампиньонов, лисичек, без разницы – всегда добавляйте сливочное масло, оно придаёт вот этот сливочный оттенок нашим грибам.