Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных советов.

Английский завтрак – это так называемый конструктор, который вы можете подстраивать под себя, вы можете выбирать любые ингредиенты. В данном рецепте берутся белорусские продукты: колбаски, бекон, грибы и томаты. Вы можете использовать совершенно другие, например, колбаски свиные или говяжьи и тоже их будет здорово подавать в английском завтраке.

Единственный в мире гриб, который надо именно мыть под проточной водой, чистить его необязательно, – шампиньоны.

Когда вы готовите грибной соус из шампиньонов, это такой гриб, который надо солить сразу, он пустит сок и вот это самое вкусное, что содержится в грибе, он отдаст соусу.

Сливочное масло и грибы – это два лучших друга. Когда вы готовите сливочный соус из белых грибов, шампиньонов, лисичек, без разницы – всегда добавляйте сливочное масло, оно придаёт вот этот сливочный оттенок нашим грибам.