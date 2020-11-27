Прямой эфир

Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт

27 ноября 2020 07:21
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.

Ингредиенты: 2 яйца, 2 ломтика бекона, 2 сосиски или колбаски, 1 банка фасоли в томатном соусе, 4 небольших шампиньона, 1 средний помидор, 4 куска хлеба для тостов, сливочное масло.

Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт-1

Берём противень, застеленный пергаментной бумагой, кладём туда тонко нарезанную грудинку, отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 5-7 минут, чтобы её прижарить. И одновременно с этим на нижнюю полочку положите хлеб, чтобы он подсушился и был очень вкусным и хрустящим.

Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт-4

Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла, разрезаем колбаски пополам и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт-7

Нарезаем шампиньоны максимально крупно, чтобы мы сохранили вот эту грибную текстуру.

Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт-10

Затем нарезаем помидор кружочками и отправляем на сковороду, чтобы они напитали вкус колбасок.

Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт-13

Когда колбаски прижарились, выкладываем их на тарелку, затем отправляем грибочки. Снимаем помидоры. 

Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт-16

Когда шампиньоны слегка окрасились, добавляем немного сливочного масла. Самое время посолить и поперчить. Снимаем грибы.  

Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт-19

Убираем нагрев, добавляем ещё немного растительного масла и поджариваем куриные яйца. Отправляем на сковороду яйца и закрываем крышкой. Готовим классическую глазунью.

Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт-22

Поджаристые кусочки бекона выкладываем на тарелку, далее – фасоль, затем укладываем колбаски, помидоры, грибочки, разрезаем пополам тосты, кладём их на тарелку и прямо на них подаём куриные яйца. Для подачи используем или стаканчик апельсинового сока, или чашечку кофе.

Готовим традиционный английский завтрак. Пошаговый рецепт-25

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных советов.

Английский завтрак – это так называемый конструктор, который вы можете подстраивать под себя, вы можете выбирать любые ингредиенты. В данном рецепте берутся белорусские продукты: колбаски, бекон, грибы и томаты. Вы можете использовать совершенно другие, например, колбаски свиные или говяжьи и тоже их будет здорово подавать в английском завтраке.

Единственный в мире гриб, который надо именно мыть под проточной водой, чистить его необязательно, – шампиньоны.

Когда вы готовите грибной соус из шампиньонов, это такой гриб, который надо солить сразу, он пустит сок и вот это самое вкусное, что содержится в грибе, он отдаст соусу.

Сливочное масло и грибы – это два лучших друга. Когда вы готовите сливочный соус из белых грибов, шампиньонов, лисичек, без разницы – всегда добавляйте сливочное масло, оно придаёт вот этот сливочный оттенок нашим грибам.

# Рецепты # Рецепты # Артём Ракецкий # Фотофакт # Завтрак

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