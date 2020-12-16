Кускус с овощами. Готовим питательный восточный завтрак

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким. Ингредиенты: сливочное масло, кускус, лимон, кинза, петрушка, оливковое масло, огурец и помидор.

Для начала нужно приготовить кускус – это восточная необычная крупа. Для того, чтобы её правильно приготовить, надо взять одинаковое по весу количество кускуса и воды. Очень важно в закипающую воду добавить жир. Это может быть оливковое или сливочное масло. Прямо в воду вы добавляете сливочное масло. Для чего? Для того, чтобы каждое зёрнышко кускуса пропиталось этим жиром и было максимально рассыпчатым. В этом и есть весь секрет приготовления этого вида крупы.

Доводим до кипения воду со сливочным маслом, далее – высыпаем в ёмкость кускус. Интересный момент: эту крупу не нужно варить, мы её завариваем кипятком.

Пока у нас заваривается кускус, мы приготовим заправку. Для этого мы берём оливковое масло, добавляем немного петрушки, кинзы, сок лимона и всё перемешиваем.

Совет: для того, чтобы приготовить идеальную заправку для салата, используйте соотношение масла и кислоты, например, это может быть лимон, бальзамический или винный уксус, один к трём, т. е. три части масла и одна часть кислоты – тогда вы получите идеальную заправку для своего салата либо горячего блюда. Теперь осталось дополнить наш салат овощами. Нарезаем свежий огурец и помидор кубиком. Добавляем цельные листики кинзы.

К овощам добавляем приготовленный кускус, заправляем наш салат и перемешиваем.