Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.
Ингредиенты: помидоры (3 шт), томаты в собственном соку (1 банка), томатная паста (2 ложки), чеснок (3 зубчика), зира (1 ч. л.), сахар (1 ч. л.), яйца (3 шт), чили (1 шт), болгарский перец и соль.
Разогреваем сковороду. Специи, которые вы будете использовать в шакшуке, нужно слегка прогреть на сухой сковородке. В данном случае это зира, и мы чуть-чуть её прогреем для того, чтобы раскрылись аромат и вкус этой прекрасной приправы. Буквально 30 секунд просушиваем специи и высыпаем их на тарелку.
На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла, нарезаем чеснок и отправляем его прижариваться.
Нарезаем красный перец соломкой и также отправляем на сковородку.
Нарезаем томаты и перец чили и отправляем их на сковороду. Не забываем периодически помешивать.
Затем отправляем томаты в собственном соку прямо с жидкостью, потому что нам нужно все эти овощи потушить. И добавляем немного томатной пасты.
У нас есть два вида томатов: в собственном соку и свежие – это все-таки какая-то кислота, чтобы соблюсти баланс в данном блюде, добавляем немного сахара.
Далее – солим и перчим.
Мы снижаем температуру, чтобы у нас не было бурного кипения и потихонечку вводим куриные яйца. Накрываем крышкой, чтобы у нас яйца равномерно приготовились.
Нарезаем немного зелени.
Белок запёкся с желтком – это правильный знак того, что шакшука готова, поэтому снимаем её с плиты.
Добавляем нашу нарезанную зелень. Я подаю шакшуку прямо в сковородке, потому что это правильно и вкусно.
Подаём её с питой, предварительно вы можете её обжарить на сухой сковородке, либо подпечь в духовке. Также можно использовать обычный белый пшеничный хлеб – тоже будет очень здорово и вкусно.
Приятного аппетита!