Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким. Ингредиенты: помидоры (3 шт), томаты в собственном соку (1 банка), томатная паста (2 ложки), чеснок (3 зубчика), зира (1 ч. л.), сахар (1 ч. л.), яйца (3 шт), чили (1 шт), болгарский перец и соль.

Разогреваем сковороду. Специи, которые вы будете использовать в шакшуке, нужно слегка прогреть на сухой сковородке. В данном случае это зира, и мы чуть-чуть её прогреем для того, чтобы раскрылись аромат и вкус этой прекрасной приправы. Буквально 30 секунд просушиваем специи и высыпаем их на тарелку.

На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла, нарезаем чеснок и отправляем его прижариваться.

Нарезаем красный перец соломкой и также отправляем на сковородку.

Нарезаем томаты и перец чили и отправляем их на сковороду. Не забываем периодически помешивать.

Далее – зира.

Затем отправляем томаты в собственном соку прямо с жидкостью, потому что нам нужно все эти овощи потушить. И добавляем немного томатной пасты.

У нас есть два вида томатов: в собственном соку и свежие – это все-таки какая-то кислота, чтобы соблюсти баланс в данном блюде, добавляем немного сахара. Далее – солим и перчим.

Мы снижаем температуру, чтобы у нас не было бурного кипения и потихонечку вводим куриные яйца. Накрываем крышкой, чтобы у нас яйца равномерно приготовились.

Нарезаем немного зелени. Белок запёкся с желтком – это правильный знак того, что шакшука готова, поэтому снимаем её с плиты.

Добавляем нашу нарезанную зелень. Я подаю шакшуку прямо в сковородке, потому что это правильно и вкусно.