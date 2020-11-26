Прямой эфир

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака

26 ноября 2020 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.

Ингредиенты: помидоры (3 шт), томаты в собственном соку (1 банка), томатная паста (2 ложки), чеснок (3 зубчика), зира (1 ч. л.), сахар (1 ч. л.), яйца (3 шт), чили (1 шт), болгарский перец и соль. 

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака-1

Разогреваем сковороду. Специи, которые вы будете использовать в шакшуке, нужно слегка прогреть на сухой сковородке. В данном случае это зира, и мы чуть-чуть её прогреем для того, чтобы раскрылись аромат и вкус этой прекрасной приправы. Буквально 30 секунд просушиваем специи и высыпаем их на тарелку.

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака-4

На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла, нарезаем чеснок и отправляем его прижариваться.

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака-7

Нарезаем красный перец соломкой и также отправляем на сковородку.

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака-10

Нарезаем томаты и перец чили и отправляем их на сковороду. Не забываем периодически помешивать.

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака-13

Далее – зира.

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака-16

Затем отправляем томаты в собственном соку прямо с жидкостью, потому что нам нужно все эти овощи потушить. И добавляем немного томатной пасты.

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака-19

У нас есть два вида томатов: в собственном соку и свежие – это все-таки какая-то кислота, чтобы соблюсти баланс в данном блюде, добавляем немного сахара.

Далее – солим и перчим.

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака-22

Мы снижаем температуру, чтобы у нас не было бурного кипения и потихонечку вводим куриные яйца. Накрываем крышкой, чтобы у нас яйца равномерно приготовились.

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака-25

Нарезаем немного зелени.

Белок запёкся с желтком – это правильный знак того, что шакшука готова, поэтому снимаем её с плиты. 

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака-28

Добавляем нашу нарезанную зелень. Я подаю шакшуку прямо в сковородке, потому что это правильно и вкусно.

Готовим шакшуку. Простой и вкусный рецепт израильского завтрака-31

Подаём её с питой, предварительно вы можете её обжарить на сухой сковородке, либо подпечь в духовке. Также можно использовать обычный белый пшеничный хлеб – тоже будет очень здорово и вкусно.

Приятного аппетита!

# Рецепты # Рецепты # Артём Ракецкий # Фотофакт # Завтрак

Другие новости рубрики

Все новости
Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара
25 ноября 2020 13:40

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара

«После того, как блины оставались, мы на следующий день готовили это блюдо». Шеф-повар Вадим Парханович поделился любимым рецептом из детства
18 ноября 2020 10:41

«После того, как блины оставались, мы на следующий день готовили это блюдо». Шеф-повар Вадим Парханович поделился любимым рецептом из детства

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак
19 октября 2020 07:32

Скрэмбл с лососем. Готовим вкусный и необычный завтрак