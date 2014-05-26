Как правильно приготовить национальное блюдо белорусской кухни мачанку?

Новости Беларуси. Мачанка или, говоря по-старинному, маканка - вкусное и сытное блюдо белорусской национальной кухни. Название говорит само за себя — это то, во что можно макать. К примеру, блины, хлеб, отварной картофель.
Мачанку можно готовить по-разному. Но самая популярная — из шкварок, свинины, колбасок и соуса.
Именно ее и приготовят пародист Денис Липень и его супруга Татьяна.
Денис и Татьяна — хоккейные фанаты. Они так болели за сборную Беларуси на чемпионате , что сегодня специально оделись в цвета белорусского флага.
Обязательный ингредиент для настоящей белорусской мачанки — сало. Подготовили будущие шкварки — теперь и прослезиться можно. Ингредиенты готовы. Обжариваем их на сковородке.
Для мачанки важно подготовить вкусный соус. И для этого нам понадобится мука, вода и соль. Густоту соуса регулируем по вкусу.
Прощальный завтрак для гостей чемпионата готов. К нему можно добавить блины либо драники. Самое время продегустировать, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.