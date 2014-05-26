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Как правильно приготовить национальное блюдо белорусской кухни мачанку?

26 мая 2014 07:12
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Новости Беларуси. Мачанка или, говоря по-старинному, маканка - вкусное и сытное блюдо белорусской национальной кухни. Название говорит само за себя — это то, во что можно макать. К примеру, блины, хлеб, отварной картофель.

Мачанку можно готовить по-разному. Но самая популярная — из шкварок, свинины, колбасок и соуса.

Именно ее и приготовят пародист Денис Липень и его супруга Татьяна.

Денис и Татьяна — хоккейные фанаты. Они так болели за сборную Беларуси на чемпионате , что сегодня специально оделись в цвета белорусского флага.

Обязательный ингредиент для настоящей белорусской мачанки — сало. Подготовили будущие шкварки — теперь и прослезиться можно. Ингредиенты готовы. Обжариваем их на сковородке.

Для мачанки важно подготовить вкусный соус. И для этого нам понадобится мука, вода и соль. Густоту соуса регулируем по вкусу.

Прощальный завтрак для гостей чемпионата готов. К нему можно добавить блины либо драники. Самое время продегустировать, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

 

 

 

# Рецепты # Денис Липень # Национальная белорусская кухня

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