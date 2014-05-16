Традиционное белорусское блюдо холодник из щавеля: полезно, быстро и вкусно

Новости Беларуси. Щавель — прекрасное витаминное и лекарственное растение! Но готовить из него блюда долгое время побаивались, ведь он считался сорняком. А зря! Щавель очень полезен. Он помогает улучшить пищеварение, функции печени и желчного пузыря, к тому же — это отличное средство от цинги! Сегодня из целебного растения готовят супы, салаты, соусы… Но особенно ценится традиционное белорусское блюдо — холодник из щавеля.

Ольша Барабанщикова, певица:

Все делается очень быстро, и для этого нам понадобится: щавель (я предварительно оборвала все хвостики. Это, наверное, самая долгая и неприятная часть. Все остальное крайне быстро). огурчики — желательно с небольшими пупырышками, потому что они самые вкусные; зеленый лук, укропчик и яйца — я употребляю только перепелиные, поэтому сегодня будут у нас такие красивые малютки.

Ставим кастрюлю с водой на газ и нарезаем ингредиенты. Вода закипела. Пришло время забрасывать в кастрюлю главный ингредиент — щавель. Варим щавель не больше 3 минут, чтобы он сохранил витамины. А их в растении много - B1, В2, С, К... Мелко нарезаем лук и укроп.

В холодник из щавеля можно добавлять не только перепелиные, но и куриные яйца. Правда, перепелиные яйца содержат больше биологически активных веществ. Даем холоднику остыть. И после этого добавляем в него все ингредиенты. Солим, перчим по вкусу и наслаждаемся вкусным, легким, витаминным, весенним блюдом, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.