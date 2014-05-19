Новости Беларуси. Не знаете, каким блюдом белорусской кухни удивить гостей? Приготовьте кундюмы! Рецепт необычных пельменей знают солистка национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга Яна Старцева и художник Алексей Кессел.

В первую очередь, отвариваем грибы. Пока грибы варятся, делаем специальное тесто.

Яна Старцева, солистка Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга:

Для этого нам нужно 4 столовые ложки масла, в масло добавляем крутой кипяток, и сразу же туда очень быстро замешиваем 2 стакана муки.

Такое тесто не прилипает к рукам и делается очень быстро. Главное, дать ему постоять минут 30. Грибы сварились, осталось их мелко нарезать.

Тесто готово! Тонко его раскатываем и нарезаем на небольшие квадратики размером 5 на 5 сантиметров. Складываем красивые конвертики.

Хитрость приготовления кундюмов в том, что их сперва обжаривают. 2 минуты жарим кундюмы на сковородке, а затем ставим в духовку.

Берем грибной бульон, в котором варились грибочки, и смешиваем этот бульон с 10 г сметаны, которая понадобится для соуса. Мы это все смешиваем и заливаем наши кундюмы вот таким соусом.

15 минут томим пельмени в духовке. Раньше, когда духовых шкафов не было, кундюмы готовили в печи в маленьких горшочках, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.