Рецепты прохладительных напитков к наступлению лета

Илья Винник, бармен:

Доброе утро, сегодня мы будем готовить два сезонных напитка: лимонад и мохито, начнем мы Для этого нам понадобятся: мята, апельсин, яблоко и виноград.

Сейчас мы берем виноград и режем его на удобные для вас части. С помощью таких простых ингредиентов вы сможете приготовить этот напиток в домашних условиях. Затем берем апельсин, хватит половинки апельсина – много не надо, и режем тоже на удобные для вас части.

Для усиления цитрусового вкуса, корку от апельсина мы не отделяем, а закидываем все сразу.

Для того, чтобы апельсин пустил сок, нам нужно его чем-то растереть. Дальше берем яблоко и тоже его разрезаем. Теперь забрасываем яблоко.

Напоследок бросим пару веточек мяты, чтобы нам придать более естественный вкус нашему напитку.

Наша основа готова, теперь нам понадобится лед, закидываем его. Дальше мы заливаем воду и какой-нибудь сладкий напиток.

Все, наш напиток готов!

Сейчас мы приступаем к приготовлению второго напитка, это будет мохито. Для этого напитка нам понадобится: мята, лайм, сахарный сироп и любая газировка. Для начала мы берем лайм и разрезаем его. Сейчас мы забрасываем лайм.

Прежде чем забросить мяту, ее для начала нужно порвать на более мелкие кусочки. Сейчас добавляем мяту к лайму, чтобы дать ему вкус.

Затем мы берем краш и насыпаем в бокал, так как мы делаем дома коктейли, можно взять обычный кусковой лед. Затем наливаем сахарный сироп, для того, чтобы сахар быстрее растворился мы берем его в виде сахарного сиропа. И добавляем еще немного льда. И предпоследний штрих – мы добавляем сладкую газировку, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.