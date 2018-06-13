Готовим свиные ребра в медовой глазури. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим свиные ребра в медовой глазури. Для этого нам понадобятся: свиные ребра, чеснок, душистый перец, соевый соус, бальзамический уксус, горчица, паприка, мед, соль и черный перец.