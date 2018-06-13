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Готовим свиные ребра в медовой глазури. Пошаговый рецепт

13 июня 2018 06:42
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Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим свиные ребра в медовой глазури. Для этого нам понадобятся: свиные ребра, чеснок, душистый перец, соевый соус, бальзамический уксус, горчица, паприка, мед, соль и черный перец.  

Готовим свиные ребра в медовой глазури. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить свиные ребра в медовой глазури? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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