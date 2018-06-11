Прямой эфир

Готовим брускетты со шпинатом. Пошаговый рецепт

11 июня 2018 06:36
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Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим брускетты со шпинатом. Для этого нам понадобится: хлеб чиабатта, помидоры, моцарелла, шпинат, сливочное масло, оливковое масло, бальзамический уксус, соль, черный перец.  

Готовим брускетты со шпинатом. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить брускетты со шпинатом? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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