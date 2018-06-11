Готовим брускетты со шпинатом. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим брускетты со шпинатом. Для этого нам понадобится: хлеб чиабатта, помидоры, моцарелла, шпинат, сливочное масло, оливковое масло, бальзамический уксус, соль, черный перец.