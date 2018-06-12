Прямой эфир

Готовим куриные крылья с соусом карри. Пошаговый рецепт

12 июня 2018 08:37
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Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим куриные крылья с соусом карри. Для этого нам понадобятся: куриные крылья, сладкая паприка, бальзамический соус, оливковое масло, кунжут, соль, черный перец, майонез, горчица, карри, лимонный сок.  

Готовим куриные крылья с соусом карри. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить куриные крылья с соусом карри? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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