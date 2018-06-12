Готовим куриные крылья с соусом карри. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим куриные крылья с соусом карри. Для этого нам понадобятся: куриные крылья, сладкая паприка, бальзамический соус, оливковое масло, кунжут, соль, черный перец, майонез, горчица, карри, лимонный сок.