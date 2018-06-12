Котлеты из сныти и салат из крапивы: биолог готовит блюда из дикорастущих растений

Ольга Дзюбан, биолог: Лист срывается целиком, лучше если мы сорвем не цветущее растение с молодыми ярко зелеными цветочками. Одно из ее лекарственных применений – это против ревматизма, подагры.

Ольга Дзюбан – биолог. О растениях она знает все. Поэтому, вооружившись сумкой, девушка часто отправляется в лес, чтобы собрать дикорастущие растения и приготовить из них вкусные блюда.

Ольга Дзюбан:

Самые популярные дикорастущие растения, из которых можно приготовить потрясающие вкусные блюда – это подорожник, лебеда, крапива, мокрица и многие другие. Они содержат огромное количество микроэлементов, витаминов, а некоторые из них даже столько белка, сколько, например, в мясе – до 22%.