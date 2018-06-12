Котлеты из сныти и салат из крапивы: биолог готовит блюда из дикорастущих растений

Сныть – злостный сорняк. Попробуйте бороться с ним другими методами! Например, употребите этот дикорос в пищу!
Сныть – злостный сорняк. Попробуйте бороться с ним другими методами! Например, употребите этот дикорос в пищу!
Ольга Дзюбан, биолог:
Лист срывается целиком, лучше если мы сорвем не цветущее растение с молодыми ярко зелеными цветочками. Одно из ее лекарственных применений – это против ревматизма, подагры.
Ольга Дзюбан – биолог. О растениях она знает все. Поэтому, вооружившись сумкой, девушка часто отправляется в лес, чтобы собрать дикорастущие растения и приготовить из них вкусные блюда.
Ольга Дзюбан:
Самые популярные дикорастущие растения, из которых можно приготовить потрясающие вкусные блюда – это подорожник, лебеда, крапива, мокрица и многие другие. Они содержат огромное количество микроэлементов, витаминов, а некоторые из них даже столько белка, сколько, например, в мясе – до 22%.
Как приготовить котлеты из сныти и салат из крапивы? Узнаете, посмотрев видеоматериал.