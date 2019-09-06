Готовим компот из кабачков. Простой рецепт от Анастасии Тиханович

Осень – золотая пора не только для ценителей прекрасного, но и для запасливых хозяек. Сегодня отправимся на кухню к популярной артистке белорусской эстрады – Анастасии Тиханович. Анастасия Тиханович, певица:

Доброе утро всем и отличного настроения! Одним из самых популярных таких сезонных летне-осенних овощей, конечно, является кабачок. И впервые я попробую сделать сама удивительный напиток, неожиданный для кабачка, компот. Простые ингредиенты: кабачок, лимон, гвоздика, сахар и обычная вода.

Мощная энергетика Анастасии Тиханович чувствуется не только на сцене, но и на кухне. Кулинарные шедевры артистки под стать музыкальным. Сегодня в этом убедимся. Анастасия Тиханович:

Перво-наперво нужно почистить кабачок и нарезать его небольшими кубиками.

Следующий ингредиент, который нам понадобится для этого компота, – это лимон. Выжимаем сок из лимона.

Кабачки отправляем в воду, которая скоро закипит. Мы включили плиту и теперь нужно немножко последить за нашими кабачками. Готовность и время, когда стоит добавить остальные ингредиенты, мы будем определять по внешнему виду наших кабачков.

В рассуждениях о пользе продуктов, от Анастасии чуть кабачки не убежали. К счастью, ни один участник кулинарных баталий не пострадал. Продолжаем варить компот. На 3 литра воды добавляем 3 стакана сахара. Анастасия Тиханович:

Если посмотреть на них теперь, они становятся на глазах прозрачными и я думаю, что вот-вот уже можно добавить наш лимонный сок и гвоздику. Специфический аромат гвоздики мне очень нравится. Гвоздика, действительно, очень полезная и надеемся, что наш компот она сделает очень пикантным, вкусным и добавит вот такую изюминку.

Еще буквально 5-7 минут подержим наши кабачки на огне.