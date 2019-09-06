Прямой эфир

Готовим компот из кабачков. Простой рецепт от Анастасии Тиханович

06 сентября 2019 07:41
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Осень – золотая пора не только для ценителей прекрасного, но и для запасливых хозяек. Сегодня отправимся на кухню к популярной артистке белорусской эстрады – Анастасии Тиханович.

Анастасия Тиханович, певица:
Доброе утро всем и отличного настроения! Одним из самых популярных таких сезонных летне-осенних овощей, конечно, является кабачок. И впервые я попробую сделать сама удивительный напиток, неожиданный для кабачка, компот. Простые ингредиенты: кабачок, лимон, гвоздика, сахар и обычная вода.

Готовим компот из кабачков. Простой рецепт от Анастасии Тиханович-1

Мощная энергетика Анастасии Тиханович чувствуется не только на сцене, но и на кухне. Кулинарные шедевры артистки под стать музыкальным. Сегодня в этом убедимся.

Анастасия Тиханович:
Перво-наперво нужно почистить кабачок и нарезать его небольшими кубиками.

Готовим компот из кабачков. Простой рецепт от Анастасии Тиханович-4

Следующий ингредиент, который нам понадобится для этого компота, – это лимон. Выжимаем сок из лимона.

Готовим компот из кабачков. Простой рецепт от Анастасии Тиханович-7

Кабачки отправляем в воду, которая скоро закипит. Мы включили плиту и теперь нужно немножко последить за нашими кабачками. Готовность и время, когда стоит добавить остальные ингредиенты, мы будем определять по внешнему виду наших кабачков.

Готовим компот из кабачков. Простой рецепт от Анастасии Тиханович-10

В рассуждениях о пользе продуктов, от Анастасии чуть кабачки не убежали. К счастью, ни один участник кулинарных баталий не пострадал. Продолжаем варить компот. На 3 литра воды добавляем 3 стакана сахара.

Анастасия Тиханович:
Если посмотреть на них теперь, они становятся на глазах прозрачными и я думаю, что вот-вот уже можно добавить наш лимонный сок и гвоздику. Специфический аромат гвоздики мне очень нравится. Гвоздика, действительно, очень полезная и надеемся, что наш компот она сделает очень пикантным, вкусным и добавит вот такую изюминку.

Готовим компот из кабачков. Простой рецепт от Анастасии Тиханович-13

Еще буквально 5-7 минут подержим наши кабачки на огне.

Готовим компот из кабачков. Простой рецепт от Анастасии Тиханович-16

У нас есть банка, она должна быть простерилизованной. Переливаем в баночку именно с кусочками кабачка.

Готовим компот из кабачков. Простой рецепт от Анастасии Тиханович-19

Готовим компот из кабачков. Простой рецепт от Анастасии Тиханович-21

# Кулинария # Рецепты # Анастасия Тиханович # Фотофакт # Рецепты

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