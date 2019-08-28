Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко

Запасливый нужды не терпит. Продолжаем заготавливать на зиму полезные дары лета. Сегодня отправимся на кухню к одной из самых душевных вокалисток отечественного шоу-бизнеса – Виктории Алешко, и разузнаем ее секрет приготовления ароматных солений.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я, Виктория Алешко, вместе с телеканалом СТВ иду на героический поступок. Хочу в первый раз в жизни сделать закатку. Это будет лечо. Нам для этого понадобятся: кабачок, болгарский перец, лук, томатная паста, сахар, уксус, растительное масло и литр воды.