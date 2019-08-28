Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко
Запасливый нужды не терпит. Продолжаем заготавливать на зиму полезные дары лета. Сегодня отправимся на кухню к одной из самых душевных вокалисток отечественного шоу-бизнеса – Виктории Алешко, и разузнаем ее секрет приготовления ароматных солений.
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я, Виктория Алешко, вместе с телеканалом СТВ иду на героический поступок. Хочу в первый раз в жизни сделать закатку. Это будет лечо. Нам для этого понадобятся: кабачок, болгарский перец, лук, томатная паста, сахар, уксус, растительное масло и литр воды.
Викторию Алешко по праву можно назвать жемчужиной белорусской эстрады. Самый низкий женский певческий голос страны радует поклонников своим звучанием уже 22 года. Заслуженная артистка на сцене, а вот на кухне пока только восходящая звезда. Но то ли еще будет.
Виктория Алешко:
Мы начинаем с того, что нужно порезать овощи. Кабачок будем нарезать соломкой. Это скорее у меня бревна получаются, а не соломка.
Сейчас для меня станет смертельный номер: я буду нарезать лук.
Теперь разводим 40 мг томатной пасты на пол-литра воды. Добавляем пасту, разведенную в воде, к нашим кабачкам и луку. Отправляем кипятиться на 10 мин.
Сейчас мы будем нарезать перец тоже соломкой. Будем добавлять перец.
За перцем мы добавляем 30 мг сахара, чайную ложку соли, 30 мл растительного масла и 2 столовые ложки уксуса. Осталось только размешать и еще дать 20 мин покипеть.
Ну, а сейчас я буду отправлять первый в моей жизни лечо в простерилизованную баночку.
Друзья, вы сами видите, здесь все максимально просто и надеюсь этот рецепт вам понравится.