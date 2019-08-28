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Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко

28 августа 2019 08:32
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Запасливый нужды не терпит. Продолжаем заготавливать на зиму полезные дары лета. Сегодня отправимся на кухню к одной из самых душевных вокалисток отечественного шоу-бизнеса – Виктории Алешко, и разузнаем ее секрет приготовления ароматных солений.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я, Виктория Алешко, вместе с телеканалом СТВ иду на героический поступок. Хочу в первый раз в жизни сделать закатку. Это будет лечо. Нам для этого понадобятся: кабачок, болгарский перец, лук, томатная паста, сахар, уксус, растительное масло и литр воды.

Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко-1

Викторию Алешко по праву можно назвать жемчужиной белорусской эстрады. Самый низкий женский певческий голос страны радует поклонников своим звучанием уже 22 года. Заслуженная артистка на сцене, а вот на кухне пока только восходящая звезда. Но то ли еще будет.

Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко-4

Виктория Алешко:
Мы начинаем с того, что нужно порезать овощи. Кабачок будем нарезать соломкой. Это скорее у меня бревна получаются, а не соломка.

Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко-7

Сейчас для меня станет смертельный номер: я буду нарезать лук.

Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко-10

Теперь разводим 40 мг томатной пасты на пол-литра воды.  Добавляем пасту, разведенную в воде, к нашим кабачкам и луку. Отправляем кипятиться на 10 мин.

Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко-13

Сейчас мы будем нарезать перец тоже соломкой. Будем добавлять перец.

Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко-16

За перцем мы добавляем 30 мг сахара, чайную ложку соли, 30 мл растительного масла и 2 столовые ложки уксуса. Осталось только размешать и еще дать 20 мин покипеть.

Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко-19

Ну, а сейчас я буду отправлять первый в моей жизни лечо в простерилизованную баночку.

Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко-22

Друзья, вы сами видите, здесь все максимально просто и надеюсь этот рецепт вам понравится.

Готовим лечо. Простой рецепт от Виктории Алешко-25

# Кулинария # Рецепты # Виктория Алешко # Фотофакт # Рецепты

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