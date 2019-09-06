Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак

Татьяна Бородкина, СТВ:
Этим рецептом с удовольствием делится Гордон Рамзи. А ему он достался от мамы.
Ингредиенты: черствый батон, сахар, подсолнечное масло, сливочное масло, яйца и молоко. Яблоки, корица и сахарная пудра.
Татьяна Бородкина, СТВ:
Этим рецептом с удовольствием делится Гордон Рамзи. А ему он достался от мамы.
Ингредиенты: черствый батон, сахар, подсолнечное масло, сливочное масло, яйца и молоко. Яблоки, корица и сахарная пудра.
Берем 3 яблока, не очищаем их от кожуры и нарезаем маленькими кубиками.
Приготовим карамель. Нагреваем сковороду и отправляем в нее 5 ст. л. сахара. Он должен немного расплавиться.
Добавляем нарезанные яблоки и 1 ст. л. сливочного масла.
Поливаем яблоки четырьмя столовыми ложками воды.
Приготовим гренки. Разбиваем и взбиваем три яйца.
К яйцам добавляем 4 ст. л. молока комнатной температуры. Можно немного добавить сахар (2 ст. л.)
Добавляем 1 ч л корицы в яичную массу и хорошо перемешиваем.
Татьяна Бородкина, СТВ:
Корицу часто подделывают, заменяя ее специей кассия. Проверить это очень просто: нужно добавить капельку йода. Кассия обязательно поменяет цвет, а настоящая корица останется неизменна.
Разогреваем вторую сковороду.
Обмакиваем гренки в яичную массу и обжариваем их на подсолнечном масле с добавлением сливочного. С каждой стороны по 1,5 минуты.
Выкладываем готовые гренки на тарелку и сверху укладываем готовый яблочный соус.
Посыпаем сверху сахарной пудрой.
Рекомендуем подавать блюдо вместе с яблочным напитком.
Приятного аппетита!