Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак

Татьяна Бородкина, СТВ:

Этим рецептом с удовольствием делится Гордон Рамзи. А ему он достался от мамы. Ингредиенты: черствый батон, сахар, подсолнечное масло, сливочное масло, яйца и молоко. Яблоки, корица и сахарная пудра.

Берем 3 яблока, не очищаем их от кожуры и нарезаем маленькими кубиками.

Приготовим карамель. Нагреваем сковороду и отправляем в нее 5 ст. л. сахара. Он должен немного расплавиться.

Добавляем нарезанные яблоки и 1 ст. л. сливочного масла.

Поливаем яблоки четырьмя столовыми ложками воды. Приготовим гренки. Разбиваем и взбиваем три яйца.

К яйцам добавляем 4 ст. л. молока комнатной температуры. Можно немного добавить сахар (2 ст. л.)

Добавляем 1 ч л корицы в яичную массу и хорошо перемешиваем.



Татьяна Бородкина, СТВ:

Корицу часто подделывают, заменяя ее специей кассия. Проверить это очень просто: нужно добавить капельку йода. Кассия обязательно поменяет цвет, а настоящая корица останется неизменна.

Разогреваем вторую сковороду.

Обмакиваем гренки в яичную массу и обжариваем их на подсолнечном масле с добавлением сливочного. С каждой стороны по 1,5 минуты.

Выкладываем готовые гренки на тарелку и сверху укладываем готовый яблочный соус.

Посыпаем сверху сахарной пудрой.