Прямой эфир

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак

06 сентября 2019 07:16
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Татьяна Бородкина, СТВ:
Этим рецептом с удовольствием делится Гордон Рамзи. А ему он достался от мамы.

Ингредиенты: черствый батон, сахар, подсолнечное масло, сливочное масло, яйца и молоко. Яблоки, корица и сахарная пудра.

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-1

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-3

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-5

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-7

Берем 3 яблока, не очищаем их от кожуры и нарезаем маленькими кубиками.

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-10

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-12

Приготовим карамель. Нагреваем сковороду и отправляем в нее 5 ст. л. сахара. Он должен немного расплавиться.

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-15

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-17

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-19

Добавляем нарезанные яблоки и 1 ст. л. сливочного масла.

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-22

Поливаем яблоки четырьмя столовыми ложками воды.

Приготовим гренки. Разбиваем и взбиваем три яйца.

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-25

К яйцам добавляем 4 ст. л. молока комнатной температуры. Можно немного добавить сахар (2 ст. л.)

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-28

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-30

Добавляем 1 ч л корицы в яичную массу и хорошо перемешиваем.

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-32

Татьяна Бородкина, СТВ:
Корицу часто подделывают, заменяя ее специей кассия. Проверить это очень просто: нужно добавить капельку йода. Кассия обязательно поменяет цвет, а настоящая корица останется неизменна.

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-35

Разогреваем вторую сковороду.

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-38

Обмакиваем гренки в яичную массу и обжариваем их на подсолнечном масле с добавлением сливочного. С каждой стороны по 1,5 минуты.

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-41

Выкладываем готовые гренки на тарелку и сверху укладываем готовый яблочный соус.

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-44

Посыпаем сверху сахарной пудрой.

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-47

Гренки с тушёными яблоками. Готовим осенний завтрак-49

Рекомендуем подавать блюдо вместе с яблочным напитком.

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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